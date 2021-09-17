Изменения в Налоговый кодекс и закон об олигархах: поддержат ли нардепы резонансные законопроекты

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Елизавета Черных
В "Слуге народа" ожидают, что резонансные законопроекты 5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины) и № 5599 (о деолигархизации) вынесут на рассмотрение в ВР на следующей неделе.
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Каковы шансы на то, что их поддержат? Кто выиграет, а кто проиграет от их принятия? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты.
По мнению экономического эксперта Александра Гаврутенко, если первый законопроект обрел кодовое название "ресурсный", то второй можно смело назвать "имиджевым". И это означает, что оба они жизненно важны для власти.
Но по факту, подчеркивает эксперт, ни в том, ни в другом законопроекте нет ни борьбы с олигархами, ни восстановления рентной справедливости.
Александр Гаврутенко не исключает, что "деолигархический" закон в итоге может стать самым большим имиджевым провалом, когда окажется, что через два года, к моменту начала новых президентских выборов, он так и останется мертворожденным – и под критерии олигархов, обозначенные в нем, никто не попадет. Тем самым будут обелены и легитимированы реальные, а не "подзаконные" олигархи.
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что скорость, с которой профильный комитет рассматривает проект 5600 ко второму чтению, говорит о том, что намерения у власти самые серьезные. И что "напалмовый" для восстановления экономики законопроект (заложенный там рост налогов в 2022 году составит более 30 млрд грн) будет принят.
По мнению Вячеслава Черкашина, подготовка проекта 5600 ко второму чтению, в том числе из-за его чрезвычайного объема (11 тыс правок) и утроенным турборежимом их рассмотрения, изобилует грубыми нарушениями регламента ВР Украины (в частности ст. 116).
По его мнению, хоть проект 5600 еще не получил окончательного оформления, но уже сейчас можно определить потерпевших (и это не олигархи).
"Основной удар придется по владельцам микроучастков земли/земельных паев и аграрному сектору в целом, промышленным предприятиям, а также тем крупным компаниям, у которых есть убытки, – прогнозирует Вячеслав Черкашин. – Оценивая ситуацию в целом, можно сказать, что принятие 5600, внесение жесткого проекта бюджета-2022 и старт нулевого декларирования вкупе со внесением законопроекта о непрямых методах контроля доходов граждан, свидетельствует о желании властей поднимать налоги и усиливать административное давление. В том числе и через запуск бюро экономической безопасности и предоставление новых полномочий контролирующим органам. Экономика и граждане будут реагировать соответственно — из последствий нынешнего кризиса мы будем выбираться годами, а поток украинских трудовых мигрантов в Польшу и другие страны станет только усиливаться".
Ранее "Комментарии" писали, что нардеп рассказал, что не так с проектом Госбюджета на 2022 год.
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