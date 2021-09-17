Изменения в Налоговый кодекс и закон об олигархах: поддержат ли нардепы резонансные законопроекты

В "Слуге народа" ожидают, что резонансные законопроекты 5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины) и № 5599 (о деолигархизации) вынесут на рассмотрение в ВР на следующей неделе.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Каковы шансы на то, что их поддержат? Кто выиграет, а кто проиграет от их принятия? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты.

Ни в том, ни в другом законопроекте нет ни борьбы с олигархами, ни восстановления рентной справедливости

По мнению экономического эксперта Александра Гаврутенко, если первый законопроект обрел кодовое название "ресурсный", то второй можно смело назвать "имиджевым". И это означает, что оба они жизненно важны для власти.

"Поэтому вряд ли стоит ожидать, что какой-то из них провалят, или заговорят, заспамят или выхолостят поправками. Думаю, депутатам дана команда защищать эти законопроекты. И их принятие делать основной политической темой на ближайшее время, раскручивая имидж Зе-команды, как первых в истории страны реальных борцов с олигархами и со злоупотреблениями большого бизнеса в вопросах пользования недр", – отмечает Александр Гаврутенко.

Но по факту, подчеркивает эксперт, ни в том, ни в другом законопроекте нет ни борьбы с олигархами, ни восстановления рентной справедливости.

Александр Гаврутенко не исключает, что "деолигархический" закон в итоге может стать самым большим имиджевым провалом, когда окажется, что через два года, к моменту начала новых президентских выборов, он так и останется мертворожденным – и под критерии олигархов, обозначенные в нем, никто не попадет. Тем самым будут обелены и легитимированы реальные, а не "подзаконные" олигархи.

"А что касается налогов, то тут экономические законы сильнее популистических мотивов, – уверяет эксперт. – И любые действия по усложнению жизни бизнеса рано или поздно становятся нагрузкой для потребителя, когда все новые налоги переносятся на цены конечной продукции и на тарифы для населения".

Если не умерить аппетиты, дело может закончиться и новым налоговым майданом

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что скорость, с которой профильный комитет рассматривает проект 5600 ко второму чтению, говорит о том, что намерения у власти самые серьезные. И что "напалмовый" для восстановления экономики законопроект (заложенный там рост налогов в 2022 году составит более 30 млрд грн) будет принят.

"Этому способствует и правительство, которое, представляя проект бюджета-2022, прибегло к откровенному шантажу и манипуляциям через привязку отдельных расходов бюджета (строительство и ремонт спортивных объектов, развитие транспортной инфраструктуры) к проекту 5600. Логика чиновников: если не примете 5600 — дети останутся без спортивных площадок, а пожилым людям не на чем будет ездить в поликлинику, – поясняет аналитик. – При этом о прямом нарушении статьи 4 Налогового кодекса, запрещающего вносить изменения в элементы налогов и сборов позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, никто и не вспоминает. Яркий пример верховенства Закона в нашем государстве".

По мнению Вячеслава Черкашина, подготовка проекта 5600 ко второму чтению, в том числе из-за его чрезвычайного объема (11 тыс правок) и утроенным турборежимом их рассмотрения, изобилует грубыми нарушениями регламента ВР Украины (в частности ст. 116).

"Дошли до того, что рассматриваются несколько свежих ядовитых для малого и микробизнеса правок. Например, выбрасывание с упрощенной системы налогообложения оптовой торговли, продажи технически сложных бытовых товаров и услуг интернета или попытка заставить плательщиков единого налога 1–3 группы платить еще и налог на имущество. Полагаю, если не умерить аппетиты, дело может закончиться и новым налоговым майданом. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что некоторые неадекватные инициативы правительства не нашли поддержки у депутатов (ограничение прав на возмещение НДС, запрет на выезд за границу директоров компаний-должников бюджета)", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, хоть проект 5600 еще не получил окончательного оформления, но уже сейчас можно определить потерпевших (и это не олигархи).

"Основной удар придется по владельцам микроучастков земли/земельных паев и аграрному сектору в целом, промышленным предприятиям, а также тем крупным компаниям, у которых есть убытки, – прогнозирует Вячеслав Черкашин. – Оценивая ситуацию в целом, можно сказать, что принятие 5600, внесение жесткого проекта бюджета-2022 и старт нулевого декларирования вкупе со внесением законопроекта о непрямых методах контроля доходов граждан, свидетельствует о желании властей поднимать налоги и усиливать административное давление. В том числе и через запуск бюро экономической безопасности и предоставление новых полномочий контролирующим органам. Экономика и граждане будут реагировать соответственно — из последствий нынешнего кризиса мы будем выбираться годами, а поток украинских трудовых мигрантов в Польшу и другие страны станет только усиливаться".

Ранее "Комментарии" писали, что нардеп рассказал, что не так с проектом Госбюджета на 2022 год.





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