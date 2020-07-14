Избрание Ляшко в Раду может привести к обвалу рейтингов Зеленского, - политолог

Если Олег Ляшко сможет попасть в Верховную Раду, это может сильно ударить по рейтингу президента Владимира Зеленского. Такое мнение озвучила политолог Олеся Яхно, комментируя внеочередные выборы на 208 округе, которые состоятся осенью этого года.

Вслед за президентскими вниз могут пойти и рейтинги партии "Слуга народа", уверена эксперт.

"Монобольшинство атрофировало свой политический мозг, и это превратило парламент в болото на ручном управлении с Банковой", - говорит политолог.

Олеся Яхно считает, что Верховная Рада сейчас нуждается в громком оппозиционном игроке. И именно таким и может стать Олег Ляшко. Но для этого он должен подготовить и провести победную избирательную кампанию.

"Лидер радикалов своими выступлениями и неугомонным характером еще в прошлом созыве доказал свою жесткую оппозиционность президенту. В этой Раде он может сыграть на противовес Слугам, демонстрируя активность и классический парламентаризм, к которому "зеленая" молодежь точно не привыкла", - убеждена политолог.

Появление Олега Ляшко в Раде могло бы привлечь внимание большего количества украинцев к тому, что происходит в стенах парламента.

"Наличие Ляшко в Раде, с одной стороны, привлечет внимание общества к событиям которые в ней происходят. С другой, создаст альтернативный сценарий тому, который предложили Слуги. И есть большая вероятность того, что альтернативный может понравиться больше", - резюмировала Яхно.



Внеочередные выборы на 208 округе на Черниговщине состоятся уже в октябре этого года.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какую проверку собираются устроить в "Слуге народа" для кандидатов на местные выборы.

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