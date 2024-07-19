Из Слуги народа вышла еще одна народная депутат

Народная депутат Юлия Яцик вышла из состава фракции "Слуга народа". Об этом из зала заседаний сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.

Народная депутат Юлия Яцик

Она была избрана по 79 округу (Запорожье), поэтому выход из фракции не лишит ее депутатского мандата. Из партии "Слуга народа" Яцик вышла еще в 2022 году.

Яцик – заместитель главы ВСК по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Минобороны, ВСУ и других образованных в соответствии с законами военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими военных и правоохранительных формированиях.

Также она – глава подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности правоохранительного комитета.

В своем комментарии Алексею Гончаренко Юлия Яцик обратила внимание, что это уже третье ее заявление о выходе из фракции "Слуга народа", которую, наконец, официально объявили в зале парламента. Нардеп отметила, что еще с 2022 года она инициировала свой выход из провластной фракции и почему руководство ВР игнорировало ее желание.

По словам Юлии Яцик, она является нардепом с собственным мнением, в частности, по хищению гуманитарной помощи и это не нравилось руководству Верховной Рады и Офиса президента.



"Я не являюсь кнопкой. Это логическое решение, которое почему-то они (власть — ред.) удовлетворили так поздно. Впервые заявление написала осенью 2022 года. Второе заявление было в конце прошлого года. И это уже третье, наконец-то объявили", — отметила нардеп.

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