Игорный бизнес и скандальный закон Бужанского: чем может обернуться внезапная сессия Рады

Фракция "Слуга народа" созвала внеочередную сессию Верховной Рады Украины на 21 июля. Возможно, подобные сборы проведут еще и два-три раза в течение лета, несмотря на парламентские каникулы. Какие законы могут провести таким образом и есть ли риски в данной ситуации - об этом “Комментариям” рассказали эксперты.

Скандальные законопроекты

Монокоалиция сделала себе "медвежью услугу", закрыв сессию в положенное время 17 июля, считает политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАиС) Игорь Чаленко.

"Ведь теперь для созыва Верховной Рады до сентября нужно проводить дополнительную подготовку, в отличие от организации внеочередных заседаний, – поясняет он. – В частности, созыв внеочередной сессии может быть не позднее, чем в семидневный срок после требования президента либо 150 голосов избранников. Вишенка на торте – повестка дня, которую нужно обязательно напечатать в "Голосе Украины" не позднее, чем за три дня до такой сессии".

А это означает, поясняет Игорь Чаленко, что власть теряет момент сюрприза и не сможет провести блицкриговые голосования.

"Провести два-три внеочередных заседания подряд, как мы видели ранее, просто не получится. Более того, на сегодняшнее заседание вынесены пять законов и постановлений, которые уже были приняты в прошлую пятницу, – отмечает эксперт. – То есть, имеем определенный конфуз".

Если говорить об инициативах, то вполне вероятно, что на будущих внеочередных сессиях мы увидим законопроект Бужанского касательно языка образования №2362. На это прямо намекнул спикер Разумков во время пресс-конференции, напоминает руководитель ЦАиС.

"Определенные инициативы сегодня могут быть отправлены на доработку и выплывут немного позднее, – предполагает Игорь Чаленко. – Например, проект 3658 об альтернативной энергетике и 3355-1 об освобождении чиновников от декларирования имущества несовершеннолетних детей. Нельзя не упомянуть и о проекте №3133, который создает дополнительные правовые основания для увольнения директора НАБУ. Хотя проект отправлен назад в комитет Монастырского, можно ожидать его скорого появления в сессионном зале. Вдобавок, могут попытаться вынести на голосование заполнение вакантных должностей в правительстве, в частности – глав Минэнерго и Минобразования".

Кадровые ротации

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай отмечает, что все важные кадровые назначения произошли накануне каникул – Рада назначила главу Антимонопольного комитета, НБУ.

"Конечно, в Кабмине еще хватает вакантных мест, например это касается министра образования, – говорит политолог. – Поэтому на внеочередных заседаниях могу назначить и этого министра, тем более – в канун учебного года. Не думаю, что будут поднимать вопрос ротации главы МВД, Минздрава или главы КГГА – это даже не обсуждается".

Валентин Гайдай предполагает, что сценарий рассмотрения резонансного законопроекта о медиа и попытка проголосовать его во втором чтении к началу избирательной кампании. – не более 15%. Потому что аргументы "против" принятия этого законопроекта значительно превышают контраргументы. Кстати, вчера на пресс-конференции по итогам работы парламента его глава Дмитрий Разумков заверил, что 21 июля законопроект "О медиа" точно рассматривать не будут. По словам спикера ВР, это может произойти ближе к сентябрю или уже в сентябре.

"Еще возможно внесение изменений в госбюджет Украины в связи с пандемией коронавируса. Подобные инициативны мы могли наблюдать и ранее", – говорит Валентин Гайдай.

“Без неожиданностей”

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что никаких неожиданностей не будет, нардепы просто выполняют повестку дня предыдущей сессии.

"Возможно, попробуют утвердить министра образования, принять некие экономические законы, изменить бюджет – прежде всего, касательно доходной части, – отмечает эксперт. – Уже известно, что ВР рассмотрит законопроект №3658, в основу которого положены условия меморандума о взаимопонимании между правительством и частью инвесторов в возобновляемую энергетику. Вокруг "зеленой энергетики" и нового закона много споров. Одни называют данный проект закона убийством возобновляемой энергетики (солнце, ветер), другие уверяют, что "зеленые тарифы" – неподъемны… Думаю, что попытка принять законопроект в целом будет удачной".

Не видит проблем Константин Матвиенко и с разблокированием законопроекта о легализации игорного бизнеса. По словам эксперта, проекты постановлений, которые не дают закону "путевку в жизнь", не будут сегодня поддержаны. Таким образом, правила будут соблюдены – и документ отправиться на подпись спикеру парламента, а потом и к президенту.

Напомним, на прошлой неделе около полусотни человек, вооруженных палками, пытались прорваться в здание Верховной Рады. Толпу остановили сотрудники полиции, в результате чего произошли потасовки. Под стенами Рады протестовало более тысячи человек, которые не согласны с языковым законопроектом “слуги народа” Максима Бужанского.

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