Гуманитарная помощь: Рада установила уголовную ответственность за нецелевое использование

В нашей стране будет установлена уголовная ответственность по нецелевому использованию гуманитарной помощи на период введения военного положения. Это нововведение позволит приостановить количество случаев, когда гуманитарный груз используют для получения прибыли. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник.

В Украине приняли наказание за нецелевое использование гуманитарной помощи (фото из открытых источников)

Он отметил, что вводится полная и справедливая ответственность за реализацию за деньги гуманитарных грузов или любую возможность использовать благотворительные пожертвования, безвозмездную помощь для получения прибыли.

"Сейчас весь мир объединился, чтобы помочь пострадавшим от вероломного вторжения РФ украинцам. Недопустимо наживаться на человеческом горе, с одной стороны, и человеческой доброте, с другой", – подытожил народный депутат.

Каким будет наказание:

За продажу товаров (предметов) гуманитарной помощи или использования благотворительных пожертвований, безвозмездной помощи или заключения других сделок по распоряжению таким имуществом с целью получения прибыли:

— штраф от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

Те же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием служебного положения, либо в крупном размере:

— лишение свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Действия, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения, –

наказываются лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцы получили право на досрочную пенсию.

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