Государство заплатило 13 миллионов за новенькие автомобили для депутатов

Согласно данным системы "Прозорро" стало известно, что автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады закупила 14 машин Toyota Camry для использования в служебных целях.

Фото: gordonua

Продала автомобили ООО "Артсити". Харьковская компания "Артсити" — официальный дилер Toyota. Ее владельцами являются украинка Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина.

За легковые машины пришлось заплатить круглую сумму — 12 миллионов 600 тысяч гривен.



На эти деньги было приобретено десяток автомобилей Toyota Camry черного цвета в комплектации "Comfort". Одна такая машина стоит 895 тысяч грн. Еще четыре машины в комплектации "Elegance" обошлись в 896 тысяч грн за каждую.

Стоит отметить, что это не самые дорогие комплектации. В продаже на сайте компании "Артсити" еще есть комплектации Premium и Hybrid Premium.

Автомобили оснащены всем, что нужно для комфорта. В салоне машины действует система климат-контроля. Передние сиденья имеют функцию подогрева. Датчики парковки установлены спереди и сзади. Стеклоочистители оснащены датчиком дождя. В автомобиле присутствует и оригинальная акустическая система Тойоты. Лобовое стекло — тонированное.

Напомним, что в прошлом году автобаза приобрела только 3 машины Toyota Camry, за которые государство заплатило 2,51 миллиона гривен.

Также сайт "Комментарии" сообщает, украинцы предпочитают иномарки с пробегом и все чаще игнорируют отечественный Укравтопром.





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