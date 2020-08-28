Год полной власти “Слуги народа”: как себя показала “Зе-команда” и что будет дальше

29 августа 2019-го состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва. Президент Владимир Зеленский призывал в течение года решить вопрос войны и мира на Донбассе, было сформировано новое правительство, появились новые генпрокурор и глава СБУ. Почему за год в Зе-команде всё так кардинально изменилось и что мы можем увидеть в Раде еще через год - на эти и многие другие вопросы в нашем эксклюзиве ответили эксперты.





“Полная монополизация власти”

Политтехнолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Александр Теплюк подчеркивает, что 29 августа 2019 года, когда состоялось первое заседание депутатов 9 созыва, впервые в истории Украины власть единолично получила одна политическая сила.



"В тот день депутаты не только приняли присягу, но и назначили премьер-министра, ряд членов Кабмина, нового генпрокурора, руководителя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел. Де-юре мы увидели полную монополизацию власти в руках одного человека, – отмечает эксперт УИП. – Но, прошел год, и мы не увидели кардинальных изменений в действиях и решениях новой власти".

Всё так же существуют коррупционные схемы на всех уровнях, всё так же продолжается "дерибан бюджета", подчеркивает Александр Теплюк. По его словам, монобольшинство оказалось фикцией, клубом по интересам, который собирается в нужное время в нужном месте.

"Вопрос Донбасса остался не решенным. Мы видим желание президента что-то сделать, но это – только его желание. Ведь многие элиты заинтересованы в существовании данной проблемы. Для некоторых эта тема является билетом не только во власть, а и в большую политику", – говорит эксперт.

Александр Теплюк предполагает, что через год власть в Украине не изменится. И те же люди будут сидеть на Грушевского.

"Изменится премьер-министр. Но, не те, кто реально управляет правительством, – поясняет эксперт УИП. – После проведения местных выборов, на фоне ослабления влияния центра, будет иметь место существенное усиление местных элит. Мы увидим непрямую федерализацию, прикрытую децентрализацией регионов".

По мнению Александра Теплюка, возможны изменения внешнего вектора, учитывая ситуацию в Европе с Covid и результаты выборов в США.

"Может измениться основной кредитор Украины, а, соответственно, центр влияния на экономику нашей страны, – отмечает политтехнолог. – Для простого украинца ситуация ухудшится не только на фоне падения мировых экономик, но и – желании нынешней власти украсть по максимуму и переехать в более благополучную страну".





“Самая масштабная кадровая чистка”

Политический эксперт Евгения Колесник отмечает, что Зеленский в течение года проводил смену кадров не только в парламенте или правительстве.

"Перестановки имели место и (продолжаются) на уровне областей (постоянная перетасовка губернаторов) и в государственных компаниях. Фактически это можно считать самой масштабной кадровой чисткой в истории независимого украинского государства, – подчеркивает политэксперт. – Глобальный минус в том, что эта кадровая политика ничего не меняет в самой стране. Хаотичность, которая существует у нового правительства, в перспективе будет еще больше усугубляться".

По мнению Евгении Колесник, в результате парламентских выборов-2019 к власти пришли неквалифицированные люди, которые не понимают механизмов работы государственного аппарата.

"О чём можно говорить, если на первом же заседании парламента "слуги" единогласно проголосовали за правительство, которое проработало полгода и не дало никаких весомых результатов? – вопрошает эксперт. – Попытки команды Зеленского провести изменения структуры Кабмина успеха тоже не имели. После объединения министерств началось их разделение. За год - второй премьер-министр, трижды поменяли министров здравоохранения и финансов".

Называет Евгения Колесник и проблемы с "быстрым миром", следствием чего могло стать возвращение временно неподконтрольной части Донбасса.

"Зеленский много чего обещал, а на деле… Уже понятно, что Россия не отдаст Украине территорию - это факт. Нынешняя и предыдущая власть кормят народ пустыми обещаниями, которые под собой не имеют никакого фундамента", – считает эксперт.

По словам Евгении Колесник, если брать тенденции и специфику международной деятельности Российской Федерации, получается, что вернуть Донбасс возможно при двух раскладах:

- если Украина выйдет из войны победителем (что при современных реалиях сводит шансы к минимуму);

- если в политической структуре РФ произойдет подрыв политической системы и государственного устройства в целом.

"Фразы, которые мы слышим на протяжении последних 6 лет - популизм чистой воды, - считает эксперт. – Главная задача Украины на сегодня - создавать те условия, при которых санкции против РФ будут работать. Вполне вероятно, что в перспективе Донбасс пополнит ряд замороженных конфликтов на постсоветском пространстве (Нагорный Карабах, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия). Сегодня у Зеленского нет четкого плана действий, да и вопрос Донбасса сейчас не настолько актуален, как местные выборы. Что касается досрочных парламентских выборов, о которых периодически говорят, то ждать их не придется. Они не выгодны СН, так как электоральная поддержка стремительно падает. И в новую Раду команда Зеленского заведет куда меньше нардепов, чем в этот созыв".





“Безопасный президент”

Политолог Андрей Горбенко обращает внимание, что лишь получив "свои" парламент и правительство, Зеленский фактически получил рычаги для управления страной. Так что отчет правления Зе-команды логично вести именно с конца лета-2019.

"Проще всего было сказать: то, что не могло заработать – и не заработало. Вместе с тем за год Зеленский оказался гораздо более безопасным президентом, чем от него ожидали самые большие пессимисты, – отмечает политолог. – Денационализации ПриватБанка, дефолта, обвала гривни и экономики, как и тотальной сдачи национальных интересов в войне – не произошло. Что уже позитив".

Вместе с тем подчеркивает Андрей Горбенко, обещанных важных реформ не начали. И даже не планируют.

"Зеленскому предсказуемо не удалось решить проблемы "наскоком". "Просто не стрелять", "просто не воровать" оказались такими же неэффективными лозунгами, как и "просто не кашлять". Более того более опытные политики даже укрепили свою власть, как например министр внутренних дел Аваков. И Зеленский выглядит управляем, свадебным генералом", – считает Андрей Горбенко.

Эксперт делает вывод: год правления Зе-команды не стало ни тотальным провалом, ни тотальным прорывом. Скорее - это потерянное время для развития.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что будет после окончания его президентского срока.



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