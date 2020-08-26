Зеленский рассказал, что будет после того, как он перестанет быть президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews заявил о том, что будет после окончания его президентского срока. Об этом передает Офис президента.



"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной - это самый высокий результат", - говорит Зеленский.



По его словам, за этот год президентства он всегда делал так, чтобы его родным не было за него стыдно - мол, это главная оценка его деятельности.

Кроме того, Зеленский в интервью упомянул, что каждый день он сталкивается с вызовами и пытается решить главную проблему - закончить войну на Востоке.

“Она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она ​​каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", - рассказал Зеленский.



Напомним, президент Владимир Зеленский записал видеоролик на английском языке, чтобы больше людей по всему миру узнало об Украине и ее преимуществах.



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