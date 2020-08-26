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Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, что будет после того, как он перестанет быть президентом Украины
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Зеленский рассказал, что будет после того, как он перестанет быть президентом Украины

По словам президента, он хочет спокойно ходить по улицам Украины

сегодня, 09:56
Автор:

Елена Волкова

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews заявил о том, что будет после окончания его президентского срока. Об этом передает Офис президента.

"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной - это самый высокий результат", - говорит Зеленский.

Зеленский рассказал, что будет после того, как он перестанет быть президентом Украины

По его словам, за этот год президентства он всегда делал так, чтобы его родным не было за него стыдно - мол, это главная оценка его деятельности. 

Кроме того, Зеленский в интервью упомянул, что каждый день он сталкивается с вызовами и пытается решить главную проблему - закончить войну на Востоке. 

“Она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она ​​каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", - рассказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский записал видеоролик на английском языке, чтобы больше людей по всему миру узнало об Украине и ее преимуществах.


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