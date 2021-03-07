Главу партии "Слуга народа" заметили на Мальдивах (Фото)

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Кириєнко Анна
Главу партии "Слуга народа" Давида Арахамию заметили на Мальдивских островах. Предполагается, что политик там отдыхает в одном из комфортабельных отелей. Об этом сообщил политолог Андрей Смолий на своей Facebook-странице.
Давида Арахамию заметили на Мальдивских островах. Фото: liga.net
Как отмечается в сообщении, Давид Арахамия отдыхает в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо.
Пока сам Давид Арахамия не комментирует ситуацию. Журналисты издания "Курс" уже обратились к пресс-секретарю Арахамии, Юлии Палийчук. Однако она ответила, что на данный момент находится в отпуске. Госпожа Юлия добавила, что спросить все интересующие журналистов вопросы, можно будет во время брифинга в Верховной Раде на пленарной неделе.
Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщил о ряде возможных нарушений украинскими партиями, в частности они касаются финансирования. Признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера НАПКА нашло в отчетах 11 политических партий. Каких именно, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский решил создать свое межфракционное депутатское объединение. Оно получило название "Дубина-слуга украинского народа". О подробностях решения читайте в нашем материале.
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