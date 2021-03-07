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Главная Новости Политика рада Главу партии "Слуга народа" заметили на Мальдивах (Фото)
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Главу партии "Слуга народа" заметили на Мальдивах (Фото)

Давид Арахамия был замечен в одном из дорогих мальдивских отелей Amary Havodes

сегодня, 19:45
Автор:

Кириєнко Анна

Главу партии "Слуга народа" Давида Арахамию заметили на Мальдивских островах. Предполагается, что политик там отдыхает в одном из комфортабельных отелей. Об этом сообщил политолог Андрей Смолий на своей Facebook-странице.

Главу партии "Слуга народа" заметили на Мальдивах (Фото)

Давида Арахамию заметили на Мальдивских островах. Фото: liga.net

Как отмечается в сообщении, Давид Арахамия отдыхает в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо.

"Вы спрашиваете где качественные вакцины, где поддержка бизнеса, где адекватная международная политика. Да вот она. Видимо, это и есть официальный визит на Мальдивы от доблестных слуг Зеленского", — жалуется Андрей Смолий.

Пока сам Давид Арахамия не комментирует ситуацию. Журналисты издания "Курс" уже обратились к пресс-секретарю Арахамии, Юлии Палийчук. Однако она ответила, что на данный момент находится в отпуске. Госпожа Юлия добавила, что спросить все интересующие журналистов вопросы, можно будет во время брифинга в Верховной Раде на пленарной неделе.

Главу партии ”Слуга народа” заметили на Мальдивах (Фото) - фото 2

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщил о ряде возможных нарушений украинскими партиями, в частности они касаются финансирования. Признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера НАПКА нашло в отчетах 11 политических партий. Каких именно, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский решил создать свое межфракционное депутатское объединение. Оно получило название "Дубина-слуга украинского народа". О подробностях решения читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=3819591874745253&set=a.728397013864770
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