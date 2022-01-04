Глава Верховной Рады рассказал, какие законопроекты рассмотрят нардепы в 2022 году

Руслан Стефанчук рассказал, по какому плану будет работать Верховная Рада Украины в 2022 году. Уже сегодня у нардепов начался первый рабочий день нового года — они работают в комитетах, специальных и следственных комиссиях, в депутатских фракциях. По словам главы Верховной Рады Стефанчука, в ближайших планах решить вопрос с местными референдумами, реформировать СБУ и провести пенсионную реформу. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, передают "Комментарии".

По словам Руслана Стефанчука. уже 28 января они получат заключение Венецианской комиссии по законопроекту о местном референдуме и тогда его рассмотрят на пленарном заседании.

Руслан Стефанчук. Фото с сайта Верховной Рады

"В приоритете завершить реформу градостроительства. В ее основу заложены три "кита" – цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом", – подчеркнул Стефанчук.

Также глава парламента сообщил, что сейчас готовятся законопроекты о суде присяжных, мировые суды, которые будут разрешать незначительные споры, коллективные иски. Кроме того, международные обязательства требуют быстрее двигаться в направлении реформы Службы безопасности Украины.

"Это серьезное обязательство, которое осталось у Украины перед международными партнерами. И это обязательство должно быть выполнено в начале следующего года. Потому что СБУ должна выполнять только присущие ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и т.д.", – объяснил Руслан Стефанчук.

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