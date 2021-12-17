Глава фракции "Слуга народа" назвал главный провал в работе парламента в 2021 году

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал на брифинге, что он считает главным провалом в работе парламента в 2021 году. Хотя он подчеркнул, что по итогам года накопился обширный список нововведений и принятых инициатив, которые будут способствовать развитию государства в разных сферах.

Давид Арахамия, фото Facebook

"Главный провал – мы не успеваем проголосовать за законопроект о накопительной пенсии. У вас будет минимальная пенсия от государства. Потом будет накопительный счет, на который государство будет сбрасывать часть налогов. Часть средств вы будете отправлять на этот счет сами. Если у вас зарплата 10 000 грн, а вы хотите положить на счет 3000 грн, то работодатель тоже должен положить 3000 грн на ваш накопительный счет. Это крутая система, позволяющая управлять своим будущим доходом", — говорит нардеп.

По словам Арахамии, это будет тектонический сдвиг в пенсионной системе. Если у людей зарплата теневая, тогда это работать не будет. Тогда больше людей потребуют, чтобы их официально оформляли. Если пенсионный счет будет пуст, то они будут понимать, что получат минимальную пенсию. Что касается инфляции, нардеп пояснил, что уже разработана специальная система для защиты накоплений украинцев.

"Заложили на государственном пенсионном счете автоматически начисляемый доход, который будет компенсировать инфляционные процессы. Это очень системная реформа. Стыдно, что мы не успели хотя бы начать рассматривать этот комплекс из шести законов. Не успели принять закон об экономическом паспорте украинца. Сейчас идет наработка крупной налоговой реформы. В феврале она будет анонсирована и в марте будем за нее голосовать. Это те вещи, которые мы на себе ощутим через 5-10 лет, очень жаль, что мы это не смогли принять", — подчеркнул Арахамия.

Как сообщал портал "Комментарии", Давид Арахамия рассказал, каково его самое большое впечатление в 2021 году.



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