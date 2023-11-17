Гетманцев проталкивает 10-кратные налоговые скидки для своей бывшей лотереи МСЛ, - журналистка

Народный депутат Даниил Гетманцев пытается с помощью изменений в закон предоставить 10-кратные налоговые льготы для лотерей, среди которых его бывшая компания МСЛ. Об этом говорится в расследовании журналистки Янины Соколовой.

Даниил Гетьманцев

"Правки к закону, который пытается пропихнуть в Раде Гетманцев и его друзья, фактически блокирует запуск онлайн-мониторинга и дает лотерейным компания некоторую небольшую "налоговую скидку" — они будут платить за лицензии в десять раз меньше, чем, например, онлайн-казино. Почему так, спросите вы? Потому что оказывается игорный бизнес для него очень знакомое дело – об этом уже рассказывали журналисты проекта Бигус Инфо", – говорится в расследовании.

В частности, по признанию самого Гетманцева, он до депутатства владел долей в МСЛ и сам признавал наличие у него конфликта интересов.

"Сам Гетьманцев еще в 2019 году сам признавался, что у него конфликт интересов именно в игорке, поэтому он как бы дистанцируется от любых законопроектов по этому вопросу. Но надолго, конечно, таких обещаний не хватает, когда на кону большие деньги. Думаю, после налоговых льгот для лотерей мало кто поверит, что он типа вышел из этого бизнеса и теперь весь такой объективный", — отмечает автор расследования.

Ранее сообщалось, что законопроект №10101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей при авторстве Гетманцева может нанести бюджет ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда.

К слову, Даниил Гетманцев стал народным депутатом в 2019 году, войдя в парламент от партии "Слуга народа". Сейчас он председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

