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Гарантии плюс 100-процентное возмещение банковских депозитов на время войны: подробности о новом законопроекте

Документ предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме – Данило Гетманцев

сегодня, 16:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Нашим соотечественникам гарантировано 100-процентное возмещение их средств на банковских счетах во время войны с агрессором. Об этом информируют в политической партии "Слуга народа", представители которой уже подготовили новый законопроект, который вскоре будет принят Верховной Радой.

Гарантии плюс 100-процентное возмещение банковских депозитов на время войны: подробности о новом законопроекте

Украинцам гарантируют возмещение их вкладов (фото из открытых источников)

Важно, что представители парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендуют парламентариям принять законопроект №5542-1. Новый закон имеет механизм увеличения гарантий по банковским вкладам на период военного положения до 100 процентов от суммы вклада.

"Документ предполагает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине. А также увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 тыс. грн со дня, следующего за днем завершения военного положения в Украине", – прокомментировал плюсы будущего закона для украинских вкладчиков глава парламентского комитета Даниил Гетманцев.

Еще одна представительница партии "Слуга Народа", народная депутатка Ольга Васильевская-Смаглюк, отметила, что сейчас каждый украинец может быть уверен за свои депозиты и не будет спешить снимать их с банковского счета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Таможенная реформа: что планируется изменить в сфере налогообложения. 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №7190, который назвали "таможенной реформой". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, инициатива предусматривает изменения для импортеров, налогоплательщиков, собственников недвижимости.


 


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Источник: https://sluga-narodu.com/ukraintsiam-harantuiut-100-vidshkoduvannia-usikh-vkladiv-pid-chas-viyny/https://sluga-narodu.com/ukraintsiam-harantuiut-100-vidshkoduvannia-usikh-vkladiv-pid-chas-viyny/
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