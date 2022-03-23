Гарантии плюс 100-процентное возмещение банковских депозитов на время войны: подробности о новом законопроекте

Нашим соотечественникам гарантировано 100-процентное возмещение их средств на банковских счетах во время войны с агрессором. Об этом информируют в политической партии "Слуга народа", представители которой уже подготовили новый законопроект, который вскоре будет принят Верховной Радой.

Украинцам гарантируют возмещение их вкладов (фото из открытых источников)

Важно, что представители парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендуют парламентариям принять законопроект №5542-1. Новый закон имеет механизм увеличения гарантий по банковским вкладам на период военного положения до 100 процентов от суммы вклада.

"Документ предполагает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине. А также увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 тыс. грн со дня, следующего за днем завершения военного положения в Украине", – прокомментировал плюсы будущего закона для украинских вкладчиков глава парламентского комитета Даниил Гетманцев.

Еще одна представительница партии "Слуга Народа", народная депутатка Ольга Васильевская-Смаглюк, отметила, что сейчас каждый украинец может быть уверен за свои депозиты и не будет спешить снимать их с банковского счета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Таможенная реформа: что планируется изменить в сфере налогообложения. 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №7190, который назвали "таможенной реформой". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, инициатива предусматривает изменения для импортеров, налогоплательщиков, собственников недвижимости.

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