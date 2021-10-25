Фракции начали играть в странную игру: что на самом деле происходило в Раде во время принятия Госбюджета-2022

20 октября Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о Государственном бюджете на 2022 год. По мнению народного депутата Украины IX созыва ("Слуга Народа"), главы Комитета парламента по вопросам бюджета Юрия Аристова, украинские СМИ сделали фальстарт, заявив, что документ принят в первом чтении. Но винить журналистов, по словам народного избранника, не стоит. Политик рассказал изданию "Комментарии", что происходило в стенах Верховной Рады во время принятия госбюджета и что тормозит этот процесс в целом.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

"Многие СМИ на прошлой неделе сделали фальстарт: заявили, что Госбюджет-2022 принят в первом чтении. Однако после этого еще два дня мы рассматривали предложения депутатов, которые не были учтены Комитетом по вопросам бюджета. Винить СМИ в ошибке не стоит", — говорит Аристов.

По словам нардепа, 20 октября парламент проголосовал за то, чтобы принять за основу проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022". Регламент дает депутатам возможность после этого настаивать на рассмотрении своих поправок, которые не были учтены. Однако исторически парламентарии этим правом не пользовались, ведь в первом чтении идти таким путем – абсурд. В парламенте Украины существует специальная структура – Комитет ВРУ по вопросам бюджета. В нем представлены все фракции. Поэтому представители всех фракций в течение трех дней анализировали каждую правку, взвешивали видение всех фракций и учли их. Рассмотрели и поддержали полторы тысячи правок, что является немалым количеством.

Однако затем, отмечает политик, партия "Европейская солидарность" неожиданно предложила рассмотреть еще и в сессионном зале десять поправок, которые позже превратились в 110.

"А дальше все фракции начали играть в странную игру: а давайте-ка разбалансируем бюджет и потянем время. Пока я стоял у трибуны, мне было очень хорошо всех видно и слышно. И я внимательно слушал, кто и как использовал свое парламентское и эфирное время. "Евросолидарность" – для рассказов о "Большом разворовывании". "Голос" – о том, что мы слишком много строим дорог, нужно финансировать только медицину. А какими объездным путям из-за отсутствия нормальных дорог будет скорая помощь ехать к человеку, они не думают. Мы так долго пренебрегали инвестициями в инфраструктуру, в некоторые населенные пункты автобусы и машины едут прямо по полю: по дороге, не повредив машину в выбоинах, добраться невозможно. А если в этой машине — врачи и больной человек, которого нужно доставить в областную больницу быстро и осторожно? Защита каждой первой правки от ОПЗЖ начиналась с того, что политик Виктор Медведчук хотел реализовать замечательную идею, но ему не дали этого сделать. Каждая вторая – действующая власть не в состоянии сделать людей богатыми, а партия ОПЗЖ точно знает, как", — рассказывает политик.





Юрий Аристов считает, что подобный подход со стороны фракций не содержит конструктива, и в итоге народные депутаты не добились желаемого результата.



"Свое парламентское и эфирное время коллеги по Верховной Раде использовали для бесплатной политической рекламы", -добавляет нардеп.





Народный избранник отмечает, что на следующей неделе будут дослушаны правки и проголосованы в целом . После этого бюджетные выводы Верховной Рады будут переданы в Кабмин на доработку. Эта работа будет продолжаться две недели. И лишь потом материалы снова будут переданы в Комитет по вопросам бюджета.









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