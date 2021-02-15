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Фигурантка «дела Шеремета» Юлия Кузьменко идет в нардепы: от какой партии

Кузьменко проходит по делу в качестве подозреваемой

сегодня, 19:03
Автор:

Таисия Ерохина

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, которая является фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, решила стать народным депутатом. Она стала частью команды партии "Европейская солидарность". Об этом говорится на сайте политсилы.

Фигурантка «дела Шеремета» Юлия Кузьменко идет в нардепы: от какой партии

Юлия Кузьменко. Фото из открытых источников

Так, детский кардиохирург отныне является кандидатом в народные депутаты в 50-м округе в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду. Как заявили в "Евросолидарности", в лице Юлии Кузьменко они поддерживают всех "несправедливо преследуемых в Украине патриотов, волонтеров, ветеранов и майдановцев".

Сама Кузьменко отметила, что Донбасс — это ее родина: "Донбасс должен быть и чувствовать себя частью Украины".

"Хорошо понимая, что именно сейчас необходимо выступить единым фронтом не только политикам, но и волонтерским и другим гражданским организациям, я приняла решение баллотироваться в Верховную Раду", — заявила Юлия Кузьменко.

Отметим, что довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта этого года.

Напомним, музыканту и общественному деятелю Андрею Антоненко, обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказали в поддержке апелляции. Дело рассматривал Киевский апелляционный суд.

Как сообщалось ранее, партия "Слуга народа" выдвинула двух кандидатов на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 марта. По избирательному округу №50 в Донецкой области пойдет глава Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко. В округе №87 в Ивано-Франковской — спортсмен, когда-то самый сильный человек мира, актер Василий Вирастюк. Уже известны и некоторые их конкуренты. Эксперты рассказали, о чем говорит выбор "слуг" и шансы известных участников процесса в битве за мандаты в данный момент.


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Источник: https://eurosolidarity.org/2021/02/15/yevropejska-solidarnist-vysunula-dytyachogo-kardiohirurga-volonterku-yuliyu-kuzmenko-kandydatom-u-narodni-deputaty-u-50-mu-okruzi-na-donechchyni/
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