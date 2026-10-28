"Это просто катастрофа": Гончаренко раскритиковал отсутствие украинских послов на фоне демарша Сеула

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Недилько Ксения
Официальный Сеул уже прибег к решительным шагам, свернув часть своей дипломатической миссии в украинской столице из-за длительного застоя в решении двусторонних проблем.
Алексей Гончаренко
О вероятности худшего сценария в межгосударственном диалоге открыто объявил руководитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи Чо Хен.
Глава МИД также официально проинформировал, что Сеул уже отозвал из Украины восьмерых своих дипломатических сотрудников. Этому демаршу предшествовало еще одно знаковое решение южнокорейской стороны — ранее страну вынужден был покинуть Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Пак Ки Чан.
На критическое обострение в отношениях с ключевым азиатским партнером эмоционально отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Политик выразил возмущение тем, что официальный Киев уже больше месяца игнорирует проблему и не делает действенных шагов для урегулирования ситуации, которой вообще можно было бы избежать.
Отдельно нардеп обратил внимание на критический кадровый вакуум в стратегически важных дипломатических представительствах Украины за границей.
Политик призвал действующее руководство государства отказаться от громких лозунгов, признать свои ошибки во внешней политике и немедленно начать реальный переговорный процесс с Сеулом, чтобы исправить сложившийся кризис.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал от командования Корейской народной армии повысить уровень боевой готовности и сделать военную подготовку подразделений более интенсивной. Главной задачей командиров он назвал обеспечение способности войск действовать в условиях войны.