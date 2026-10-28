Официальный Сеул уже прибег к решительным шагам, свернув часть своей дипломатической миссии в украинской столице из-за длительного застоя в решении двусторонних проблем.

Алексей Гончаренко

О вероятности худшего сценария в межгосударственном диалоге открыто объявил руководитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи Чо Хен.

"Кризис, который поставит под угрозу дипломатические отношения с Киевом, — предупредил корейский министр, очерчивая последствия дипломатического бездействия, — возможен, если и дальше ничего не будет решаться".

Глава МИД также официально проинформировал, что Сеул уже отозвал из Украины восьмерых своих дипломатических сотрудников. Этому демаршу предшествовало еще одно знаковое решение южнокорейской стороны — ранее страну вынужден был покинуть Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Пак Ки Чан.

На критическое обострение в отношениях с ключевым азиатским партнером эмоционально отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Политик выразил возмущение тем, что официальный Киев уже больше месяца игнорирует проблему и не делает действенных шагов для урегулирования ситуации, которой вообще можно было бы избежать.

"У Южной Кореи одна из самых развитых оборонных промышленностей в мире, — подчеркнул парламентарий, отмечая колоссальные потери для безопасности и экономики Украины. — Страна передовых технологий, значительных инвестиционных возможностей и потенциала для участия в восстановлении Украины хорошо понимает, что значит жить рядом с агрессивным соседом. Мы должны быть союзниками, а не врагами".

Отдельно нардеп обратил внимание на критический кадровый вакуум в стратегически важных дипломатических представительствах Украины за границей.

"Где наш посол в Сеуле? — возмутился Алексей Гончаренко, анализируя провалы украинской дипломатической вертикали. — Нет посла в Южной Корее, нет посла в США. Это просто катастрофа".

Политик призвал действующее руководство государства отказаться от громких лозунгов, признать свои ошибки во внешней политике и немедленно начать реальный переговорный процесс с Сеулом, чтобы исправить сложившийся кризис.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал от командования Корейской народной армии повысить уровень боевой готовности и сделать военную подготовку подразделений более интенсивной. Главной задачей командиров он назвал обеспечение способности войск действовать в условиях войны.