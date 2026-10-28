«Це просто катастрофа»: Гончаренко розкритикував відсутність українських послів на тлі демаршу Сеула

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Недилько Ксения
Офіційний Сеул уже вдався до рішучих кроків, згорнувши частину своєї дипломатичної місії в українській столиці через тривалий застій у розв'язанні двосторонніх проблем.
Олексій Гончаренко
Про ймовірність найгіршого сценарію в міждержавному діалозі відкрито оголосив керівник зовнішньополітичного відомства Південної Кореї Чо Хьон.
Очільник МЗС також офіційно поінформував, що Сеул уже відкликав з України вісьмох своїх дипломатичних співробітників. Цьому демаршу передувало ще одне знакове рішення південнокорейської сторони — раніше країну змушений був залишити надзвичайний і повноважний посол Республіки Корея в Україні Пак Кі Чан.
На критичне загострення у відносинах із ключовим азійським партнером емоційно відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко. Політик висловив обурення через те, що офіційний Київ уже понад місяць ігнорує проблему та не робить дієвих кроків для врегулювання ситуації, якої взагалі можна було б уникнути.
Окремо нардеп звернув увагу на критичний кадровий вакуум у стратегічно важливих дипломатичних представництвах України за кордоном.
Політик закликав чинне керівництво держави відмовитися від гучних гасел, визнати власні помилки у зовнішній політиці та негайно розпочати реальний переговорний процес із Сеулом, аби виправити створену кризу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зажадав від командування Корейської народної армії підвищити рівень бойової готовності та зробити військову підготовку підрозділів більш інтенсивною. Головним завданням командирів він назвав забезпечення здатності військ діяти за умов війни.