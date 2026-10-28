«Це просто катастрофа»: Гончаренко розкритикував відсутність українських послів на тлі демаршу Сеула

Офіційний Сеул уже вдався до рішучих кроків, згорнувши частину своєї дипломатичної місії в українській столиці через тривалий застій у розв'язанні двосторонніх проблем.

Олексій Гончаренко

Про ймовірність найгіршого сценарію в міждержавному діалозі відкрито оголосив керівник зовнішньополітичного відомства Південної Кореї Чо Хьон.

"Криза, яка поставить під загрозу дипломатичні відносини з Києвом, — попередив корейський міністр, окреслюючи наслідки дипломатичного бездіялля, — можлива, якщо і надалі нічого не вирішуватиметься".

Очільник МЗС також офіційно поінформував, що Сеул уже відкликав з України вісьмох своїх дипломатичних співробітників. Цьому демаршу передувало ще одне знакове рішення південнокорейської сторони — раніше країну змушений був залишити надзвичайний і повноважний посол Республіки Корея в Україні Пак Кі Чан.

На критичне загострення у відносинах із ключовим азійським партнером емоційно відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко. Політик висловив обурення через те, що офіційний Київ уже понад місяць ігнорує проблему та не робить дієвих кроків для врегулювання ситуації, якої взагалі можна було б уникнути.

"Південна Корея має одну з найрозвиненіших оборонних промисловостей у світі, — підкреслив парламентар, наголошуючи на колосальних втратах для безпеки та економіки України. — Країна передових технологій, значних інвестиційних можливостей та потенціалу для участі у відбудові України добре розуміє, що означає жити поруч із агресивним сусідом. Ми маємо бути союзниками, а не ворогами".

Окремо нардеп звернув увагу на критичний кадровий вакуум у стратегічно важливих дипломатичних представництвах України за кордоном.

"Де наш посол в Сеулі? — обурився Олексій Гончаренко, аналізуючи провали української дипломатичної вертикалі. — Нема посла в Південній Кореї, немає посла в США. Це просто катастрофа".

Політик закликав чинне керівництво держави відмовитися від гучних гасел, визнати власні помилки у зовнішній політиці та негайно розпочати реальний переговорний процес із Сеулом, аби виправити створену кризу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зажадав від командування Корейської народної армії підвищити рівень бойової готовності та зробити військову підготовку підрозділів більш інтенсивною. Головним завданням командирів він назвав забезпечення здатності військ діяти за умов війни.