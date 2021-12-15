Есть ли доказательства передачи зарплат в конвертах депутатам: ответили в "Слуге народа"

Елена Шуляк, глава партии "Слуга Народа" и заместитель председателя фракции, рассказала, известно ли ей что-то об информации о деньгах в конвертах, которые якобы получали депутаты ее партии. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

В Слуге народа говорят, что это клевета, фото из открытых источников

"Я бы хотела, чтобы кто-то уже занялся этим вопросом. Все люди, которые уже не являются членами фракции, могли бы рассказать, действительно ли были эти вещи, о которых вы говорите. Мне кажется, что если эти люди, которые были во фракции, молчат об этом, это похоже на клевету. Я также жду расследования правоохранительных структур, журналистские расследования, потому что очень неприятно слышать такие разные обвинения, которые не подтверждаются реалиями. Это досадные обвинения и репутационно это негативно влияет на нашу фракцию", — сообщила Шуляк.

Ярослав Железняк, депутат от партии "Голос", считает, что эту информацию должны проверять правоохранительные органы. По его словам, у НАБУ якобы есть с десяток дел по этому вопросу. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию он не может.

"Слышал ли я эти слухи? — Да. Есть ли у меня факты, которые это подтверждают? — Нет. Был ли я свидетелем того? — Нет. Когда об этом говорит экс-глава Офиса президента, когда об этом говорят депутаты и лидеры фракций, то, наверное, эта информация должна быть проверена. Я насколько слышал, там уже есть 10 дел в НАБУ по этому вопросу. Если действительно такое было, то думаю, что уже есть документальные данные об этом", — подчеркнул нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-нардеп рассказал о последнем разговоре с умершим Поляковым, который поднимал вопрос о зарплатах депутатам в конвертах.



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