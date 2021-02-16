"Энергетический день" - Верховная Рада рассмотрит 7 законопроектов об энергетике на заседании в среду

Верховная Рада 17 февраля запланировала себе "день энергетики". На повестке дня аж 7 "энергетических" законопроекта. Всего в повестке на среду 52 вопроса, большинство из которых были перенесены с предыдущих заседаний. Перечень законопроектов и постановлений для рассмотрения опубликован на официальном портале парламента Украины.

Верховная Рада рассмотрит вопросы энергетики. Фото: открытые источники

Почти в самом начале заседания, пятым в очереди стоит рассмотрение законопроекта №4259 "Об охране атмосферного воздуха". Проект предусматривает адаптацию национального законодательства к требованиям Монреальского протокола. Согласно им, Украина должна постепенно сокращать до полного прекращения использование и производство химических веществ для сохранения озонового слоя. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении.

Под номером 24 и с низкой вероятностью на рассмотрение в грядущем заседании значится законопроект №2390 о "Запрете банкротства Госпредприятия Энергорынок". Законопроект уже был в сессионном зале на втором чтении, но не прошел его. Сейчас он предлагает, кроме запрета банкротства обозначенного учреждения, гарантии для своевременного погашения задолженности на "старом" электроэнергетическом рынке, а также предпосылки для стабильных выплат на "новом".

28 и 39 в очереди записаны законопроекты, которые не рекомендованы профильными комитетами Верховной Рады к принятию: №3097, который предлагает денежные компенсации потребителям коммунальных услуг в десятикратном размере, а также №4118, который может позволить где угодно устанавливать телекоммуникационные сети, включая стройплощадки, школы, больницы и режимные объекты.

Еще один законопроект №3091 касается реформы экологического контроля, и включен под номером 41 в повестку дня. Его профильный комитет ВР рекомендует существенно доработать из-за чрезмерных полномочий экологической инспекции, предложенных в нем.

Также на заседании в среду Верховная Рада планирует озвучить заключение Комитета по депутатской этике относительно высказываний нардепа Рудика. "Комментарии" сообщали, что Рудика обвинили в сексизме в адрес его коллеги Марьяны Безуглой.





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