Экстрадиция тех украинцев, которые незаконно покинули страну: Арахамия сделал заявление

Военнообязанных украинцев, которые покинули Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе общенационального телемарафона сделал глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Парламентарий рассказал, сначала государственные органы будут проводить предварительный анализ, который займет несколько месяцев. Если кто-то коррумпировал какого-то чиновника, то согласно законодательству ответственность несут обе стороны.

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Правоохранители будут работать над тем, чтобы легализовать доказательства и выдвигать обвинения, заявил Арахамия.

"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", — отметил нардеп.

По словам Арахамии, вопрос в том, каким образом привлекать людей, которые уже выехали.

К ним "дотянуться" прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но согласно Уголовному кодексу в Украине сейчас очень усилились направление международно-правовой помощи.

Поэтому фактически в любой стране мира правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они понесли соответствующую ответственность, считает нардеп.

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