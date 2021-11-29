Эксперт считает неуважением к избирателям отсутствие отчетов о работе нардепов

Политический эксперт Елена Броницкая рассказала, что депутатам партии "Слуга народа" важно участвовать в политических программах и ток-шоу. По ее мнению, народные избранники не должны загонять себя в информационный вакуум, никак не контактируя со средствами массовой информации, потому что это окажет негативное влияние на их рейтинг, на отношение к ним украинцев.

Верховная Рада, фото из открытых источников

Корреспондент портала "Комментарии" задала эксперту Броницкой вопрос о том, могут ли депутаты провластной партии оказаться в вакууме из-за того, что в некоторые СМИ они не будут идти на передачи, а другие СМИ их просто не будут приглашать. На этот вопрос Елена Броницкая ответила, что нардепам следует помнить, кто их избрал в парламент.



"Я хотела бы дать совет "слугам". Им следует помнить, что их выбирал народ. Они должны выходить в эфирах программ и отчитываться о своей работе, участвовать в политических передачах, в ток-шоу, которые смотрят украинцы. Отсутствие отчетов о работе депутатов — это неуважение к их избирателям. Депутаты должны прислушаться к тому, что им говорит народ, то есть их избиратели. А народ хотел бы с экранов телевизора, из средств массовой информации услышать их мнения о ситуации в стране", — подчеркнула эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт рассказала, что перед заявлениями о государственном перевороте должно пройти расследование. Украинцы имеют право получить подробную информацию, о том, что сделано для предотвращения переворота, кто виноват, кто организаторы. Поэтому она уверена, что известный украинский бизнесмен не имеет отношения к подготовке беспорядков и государственному перевороту.









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