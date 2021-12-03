logo

BTC/USD

56862.36

ETH/USD

4564.44

LTC/USD

203.38

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Эксперт: 242 голоса за бюджет – доказательство, что Зе-команда сильна и без ахметовских ребят
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: 242 голоса за бюджет – доказательство, что Зе-команда сильна и без ахметовских ребят

Виктор Бобыренко считает, что 242 голоса за Бюджет - яркое доказательство того, что команда президента по-прежнему сильна и имеет поддержку большинства парламента

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Голосованием за Госбюджет-2022 Офис президента показал всем, что и без тех нардепов, которых в парламенте связывают с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он неплохо справляется и команда Зеленского как никогда сильна. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский политолог Виктор Бобыренко.

Эксперт: 242 голоса за бюджет – доказательство, что Зе-команда сильна и без ахметовских ребят

Верховная Рада Фото: rada.gov.ua

"242 голоса на табло за бюджет 2022 года. И это без ахметовских ребят. С интересным распилом бюджета, где на соцэконом (это средства, которые будут тратить в округах верные президенту мажоритарщики) выделили 6 миллиардов (забрав их из государственного фонда регионального развития, ДФРР) и еще 9 миллиардов на образовательную и медицинскую инфраструктуру. Столько мажоритарщики еще никогда не получали", – отметил эксперт.

Виктор Бобыренко добавляет, к тому же были проголосованы изменения еще и в бюджет этого года, а это плюс более 50 миллиардов. Из которых 24 миллиарда – Укравтодору.

"Кто не понимает – почти ярд зелени на дороги в декабре – это не на построить – это на освоить. С откатами в 20–30%. То есть, где-то 300 миллионов долларов. Так что деньги на конверты верным депутатам будут не только у Ахметова, но и у "зеленых", – отметил Бобыренко.

Эксперт подчеркивает, нравится это кому-то или нет, но пора уже констатировать, что Зе-команда – уже коллективный олигарх. И бюджет принят в интересах этого олигарха. И пусть и дальше некоторые критики рассказывают, что Зеленский выступил плохо на пресс-марафоне. Это видело всего лишь 0,1% людей. К тому же об это вещают только на двух телеканала – на "Прямом" и "Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" – Нина Южанина рассказала о главной проблеме Госбюджета-2022.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/bobyrenko/posts/4571885592919182
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!