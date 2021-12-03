Эксперт: 242 голоса за бюджет – доказательство, что Зе-команда сильна и без ахметовских ребят

Голосованием за Госбюджет-2022 Офис президента показал всем, что и без тех нардепов, которых в парламенте связывают с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он неплохо справляется и команда Зеленского как никогда сильна. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский политолог Виктор Бобыренко.

Верховная Рада Фото: rada.gov.ua

"242 голоса на табло за бюджет 2022 года. И это без ахметовских ребят. С интересным распилом бюджета, где на соцэконом (это средства, которые будут тратить в округах верные президенту мажоритарщики) выделили 6 миллиардов (забрав их из государственного фонда регионального развития, ДФРР) и еще 9 миллиардов на образовательную и медицинскую инфраструктуру. Столько мажоритарщики еще никогда не получали", – отметил эксперт.

Виктор Бобыренко добавляет, к тому же были проголосованы изменения еще и в бюджет этого года, а это плюс более 50 миллиардов. Из которых 24 миллиарда – Укравтодору.

"Кто не понимает – почти ярд зелени на дороги в декабре – это не на построить – это на освоить. С откатами в 20–30%. То есть, где-то 300 миллионов долларов. Так что деньги на конверты верным депутатам будут не только у Ахметова, но и у "зеленых", – отметил Бобыренко.

Эксперт подчеркивает, нравится это кому-то или нет, но пора уже констатировать, что Зе-команда – уже коллективный олигарх. И бюджет принят в интересах этого олигарха. И пусть и дальше некоторые критики рассказывают, что Зеленский выступил плохо на пресс-марафоне. Это видело всего лишь 0,1% людей. К тому же об это вещают только на двух телеканала – на "Прямом" и "Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" – Нина Южанина рассказала о главной проблеме Госбюджета-2022.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!