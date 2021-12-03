Эксперт: 242 голоса за бюджет – доказательство, что Зе-команда сильна и без ахметовских ребят

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Кравцев Сергей
Голосованием за Госбюджет-2022 Офис президента показал всем, что и без тех нардепов, которых в парламенте связывают с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он неплохо справляется и команда Зеленского как никогда сильна. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский политолог Виктор Бобыренко.
Верховная Рада Фото: rada.gov.ua
Виктор Бобыренко добавляет, к тому же были проголосованы изменения еще и в бюджет этого года, а это плюс более 50 миллиардов. Из которых 24 миллиарда – Укравтодору.
Эксперт подчеркивает, нравится это кому-то или нет, но пора уже констатировать, что Зе-команда – уже коллективный олигарх. И бюджет принят в интересах этого олигарха. И пусть и дальше некоторые критики рассказывают, что Зеленский выступил плохо на пресс-марафоне. Это видело всего лишь 0,1% людей. К тому же об это вещают только на двух телеканала – на "Прямом" и "Украине".
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