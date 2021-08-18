Экологический комитет ВРУ поддержит перезагрузку конкурса на главу Гослесагентства, - глава Комитета Бондаренко

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики поддержит министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, если тот решит перезагрузить конкурс на главу Государственного агентства лесных ресурсов. Об этом изданию "Комментарии" заявил глава Комитета, член фракции "Слуга народа" Олег Бондаренко.

Олег Бондаренко - фото из открытых источников

Ранее СМИ сообщали, что в финал конкурса вышел Владимир Бондарь, уже занимавший место главы агентства в 2017-2019 годах. Решение подавать его кандидатуру на утверждение в Кабмин принимает министр Роман Абрамовский.

"…Людей, которые могут быть замешаны в злоупотреблениях на рынке лесматериалов, незаконных вырубках, независимо от того, прошли они конкурс или нет, не стоило бы их рассматривать на должности руководителей. Мое мнение как главы комитета – в отрасли должны быть только люди, которые не имеют за собой негативного политического или профессионального шлейфа…В 2019 году, когда мы пришли к власти, только ленивый не говорил, что лесагентство – это коррумпированная структура, которая совершает незаконные вырубки, не наполняет бюджет и не осуществляет главную функцию – сохранение лесов. Лесагентство не выполняло свою главную функцию, о чем свидетельствовали и пожары, которые произошли в 2020 году, с которыми мы чудом справились. Они возникли не только из-за засухи, а из-за того, что средства, которые выделялись лесагентству на закупку техники, оборудования, противопожарные мероприятия – тратились впустую или разворовывались", — считает Олег Бондаренко.

По словам главы экологического Комитета, за последние полтора года очевидно улучшение ситуации в лесагентстве.

"Это результат деятельности нового руководства, и эта деятельность была скоординирована с министерством и профильным парламентским комитетом. Поэтому сейчас говорить о возврате на руководящие должности людей, которые в бытность руководителями привели отрасль в такое состояние – как минимум некорректно. Я уверен, что министр Абрамовский, находясь на своем месте – а он находится на своем месте как министр, — перезагрузит конкурс. Если будет осуществлена перезагрузка конкурса, и я, и комитет, одобрительно отнесемся к этому", — резюмировал Олег Бондаренко.

Главу Комитета поддержал и его коллега Александр Матусевич, также представляющий "Слугу народа".

"В первую очередь агентство должен возглавлять специалист. Насколько мне известно, Бондарь не является специалистом. А человек, который сейчас возглавляет лесное хозяйство (Юрий Болоховец -ред.) – молодой, прошел все управленческие ступени в отрасли, готов реформировать отрасль. Первые шаги по реформированию уже сделаны, но они имеют сильное сопротивление системы…На мой взгляд, нужна перезагрузка конкурса", — заявил нардеп.

Напомним, Владимиру Бондарю вменяют тот факт, что во время его руководства Гослесагентство прекратило продавать лес через аукционы, а Украина прославилась на весь мир как один из главных поставщиков нелегальной древесины на международный рынок. Согласно исследованию британской неправительственной организации Earthsight, экспорт леса из Украины в ЕС в 2017 году превысил отметку в миллиард евро. И, по оценкам исследователей, 40% этого леса было вырублено или продано незаконно. По данным Счетной палаты, в 2017-2018 годах в Украине незаконно вырубили леса почти на миллиард гривен.





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