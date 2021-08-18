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Экологический комитет ВРУ поддержит перезагрузку конкурса на главу Гослесагентства, - глава Комитета Бондаренко

Олег Бондаренко считает, что на руководящей должности в Гослесагенстве должны быть люди, не имеющие негативного политического или профессионального шлейфа

18 августа 2021, 10:08
Автор:

Станислав Молчанов

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики поддержит министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, если тот решит перезагрузить конкурс на главу Государственного агентства лесных ресурсов. Об этом изданию "Комментарии" заявил глава Комитета, член фракции "Слуга народа" Олег Бондаренко. 

Экологический комитет ВРУ поддержит перезагрузку конкурса на главу Гослесагентства, - глава Комитета Бондаренко

Олег Бондаренко - фото из открытых источников

Ранее СМИ сообщали, что в финал конкурса вышел Владимир Бондарь, уже занимавший место главы агентства в 2017-2019 годах. Решение подавать его кандидатуру на утверждение в Кабмин принимает министр Роман Абрамовский.

"…Людей, которые могут быть замешаны в злоупотреблениях на рынке лесматериалов, незаконных вырубках, независимо от того, прошли они конкурс или нет, не стоило бы их рассматривать на должности руководителей. Мое мнение как главы комитета – в отрасли должны быть только люди, которые не имеют за собой негативного политического или профессионального шлейфа…В 2019 году, когда мы пришли к власти, только ленивый не говорил, что лесагентство – это коррумпированная структура, которая совершает незаконные вырубки, не наполняет бюджет и не осуществляет главную функцию – сохранение лесов. Лесагентство не выполняло свою главную функцию, о чем свидетельствовали и пожары, которые произошли в 2020 году, с которыми мы чудом справились. Они возникли не только из-за засухи, а из-за того, что средства, которые выделялись лесагентству на закупку техники, оборудования, противопожарные мероприятия – тратились впустую или разворовывались", — считает Олег Бондаренко.

По словам главы экологического Комитета, за последние полтора года очевидно улучшение ситуации в лесагентстве. 

"Это результат деятельности нового руководства, и эта деятельность была скоординирована с министерством и профильным парламентским комитетом. Поэтому сейчас говорить о возврате на руководящие должности людей, которые в бытность руководителями привели отрасль в такое состояние – как минимум некорректно. Я уверен, что министр Абрамовский, находясь на своем месте – а он находится на своем месте как министр, — перезагрузит конкурс. Если будет осуществлена перезагрузка конкурса, и я, и комитет, одобрительно отнесемся к этому", — резюмировал Олег Бондаренко.

Главу Комитета поддержал и его коллега Александр Матусевич, также представляющий "Слугу народа".

"В первую очередь агентство должен возглавлять специалист. Насколько мне известно, Бондарь не является специалистом. А человек, который сейчас возглавляет лесное хозяйство (Юрий Болоховец -ред.) – молодой, прошел все управленческие ступени в отрасли, готов реформировать отрасль. Первые шаги по реформированию уже сделаны, но они имеют сильное сопротивление системы…На мой взгляд, нужна перезагрузка конкурса", — заявил нардеп.

Напомним, Владимиру Бондарю вменяют тот факт, что во время его руководства Гослесагентство прекратило продавать лес через аукционы, а Украина прославилась на весь мир как один из главных поставщиков нелегальной древесины на международный рынок. Согласно исследованию британской неправительственной организации Earthsight, экспорт леса из Украины в ЕС в 2017 году превысил отметку в миллиард евро. И, по оценкам исследователей, 40% этого леса было вырублено или продано незаконно. По данным Счетной палаты, в 2017-2018 годах в Украине незаконно вырубили леса почти на миллиард гривен. 



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Источник: https://comments.ua/
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