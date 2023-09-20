Э-декларации откроют без отсрочки: что стоит за столь резким разворотом Рады

Спустя две недели после попытки протянуть закон о возобновлении электронного декларирования с отсрочкой открытия деклараций на год, Верховная Рада (341 голосом!) учла вето президента – и приняла закон, подразумевающий, что декларации будут открыты сразу. Как оцениваете данное решение? О чем говорит столь резкая смена идеологии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

У общества и власти остается механизм обратных связей

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отмечает:

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"Мой комментарий будет базироваться на цифре, которую мы получили во время онлайнопроса 600 респондентов. По мнению большинства из них, Зеленский ветировал прежний вариант законопроекта под давлением гражданского сообщества. Далее, по мере убывания, следуют такие варианты как "давление западных партнеров", "критика в медиа". Лишь потом следует вера в то, что президента к ветированию закона, предполагающего открытие е-деклараций для всеобщего обозрения лишь через год, подтолкнуло желание бороться с коррупцией. И совсем мизерный процент набрал вариант, что такое решение принято под влиянием оппозиции".

По словам эксперта, с позиции большинства опрошенных, получается следующая картина (с которой он согласен) – власть что-то резонансное приняла, после чего возник грандиозный скандал, на что пришлось реагировать.





"С моей точки зрения – тенденция хорошая. Несмотря на фактическое отключение демократии из-за войны (что логично), у общества и власти остается механизм обратных связей (те же петиции, соцсети). Власть реагирует на критику. По крайней мере, в этом моменте. То есть, какая-то связь с реальностью у власти есть. Что радует", – считает Андрей Еременко.

Ну, а позиция Рады, которая через две недели резко переобувается, объясняется ее управляемостью, поясняет эксперт.

"Не секрет, что парламентом рулит Офис президента. И в данный момент ВР как самостоятельно субъекта фактически нет. Голосуют по команде. Сейчас команда совпала с тем, что требовало украинское общество", – констатирует Андрей Еременко.

Общественное мнение в Украине имеет вес

То, что за очень короткий срок парламентарии решили изменить статус декларирование в Украине (от отсрочки на год – к немедленному открытию э-деклараций) является прямым следствием действия того, что называется общественное мнение. В этом уверен глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Напомню, что после того как буквально несколько недель назад ВР обновили обязательное электронное декларирование госслужащих (и не только), но с отсрочкой, гражданское сообщество резко раскритиковало такое решение. Очень быстро соответствующая петиция набрала нужное для рассмотрения президентом количество голосов. И на прошлой неделе глава государства ветировал данный закон. После чего резко поменяла свое мнение провластная сила в парламенте – пресловутое монобольшинство. В итоге сегодня был проголосован закон с правками, которые стали возможны благодаря действиям "пятой власти" (гражданского сообщества). Что не может не радовать", – считает Андрей Новак.

Он акцентирует, что Украина превращается в действительно демократическое государство, где серьезными рычагами давления на парламент, правительство, президента обладают и "четвертая власть" (медиа), и "пятая власть" (гражданский сектор). Реальные механизмы демократии действуют у нас даже во время военного положения.

"Следует понимать, что открытие э-деклараций нанесет значительный удар по немалому числу госслужащих, которые даже во время военного положения, мягко говоря, злоупотребляли своим служебным положением. И получили за время полномасштабной войны значительные доходы. Тут есть определенный элемент риска (чем обуславливался первый вариант законопроекта). Ведь когда вскроются подобные факты, это создаст ситуацию возмущения, напряжения внутри Украины. Что, конечно, играет на руку нашему врагу – России. В то же время, – отмечает эксперт, – обнародование преступных коррупционных действий тех или иных персон – полезно для Украины в стратегическом плане. Это важный элемент самоочищения. Представители власти должны раз и навсегда понять – они именно слуги народа (в прямом значении этого слова), а не недосягаемые небожители, для которых закон не писан, а глас общества ничего не значит".

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