Два года Рады: как депутаты посещали парламентские комитеты

За два года работы 423 парламентариев ВРУ 30 раз посетили все заседания своих профильных комитетов, а 12 депутатов прогуляли более 60% заседаний. Наиболее дисциплинированно посещают заседания Комитета по вопросам образования, зато наименее активно — заседание Комитета по вопросам экологии. Об этом сообщает ОПОРА.

Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

Посещение заседаний комитетов в работе парламентариев является не менее важной обязанностью, чем голосования в пленарном зале. Да, именно в комитетах происходит разработка и рассмотрение законопроектов, которые позже ставятся на голосование. Гражданская сеть ОПОРА проанализировала, насколько добросовестно парламентарии выполняют этот депутатский долг. Данные получены на основе анализа протоколов заседаний комитетов за 2 года работы ВРУ и сведений о посещаемости депутатов, которые комитеты разместили на Портале открытых данных ВРУ.





заседание комитетов

За 2 года работы Верховной Рады Украины (с августа 2019 по 15 июля 2021 включительно) комитеты провели 1570 заседаний. За это время чаще всего заседали представители следующих комитетов: Комитет по вопросам бюджета — 96 заседаний, Комитет по вопросам нацбезопасности — 96 заседаний и Комитет по вопросам экологии — 91 заседание.

Зато реже собирались Комитет по вопросам молодежи — 29 заседаний, Комитет по правам человека — 37 заседаний и Комитет по вопросам транспорта — 39 заседаний.

Среди 23 комитетов Верховной Рады IX созыва самой дисциплинированностью, что проявляется в высоких показателях посещаемости заседаний, отличились Комитет по вопросам образования — 90%, Антикоррупционный комитет — 89%, Комитет по вопросам цифровой трансформации — 87%.

Зато, наименее активно посещали профильные комитеты депутаты-члены Комитета по вопросам экологии — 63%, Комитета по вопросам свободы слова — 68%, Комитета по правам человека — 68%.





Средний показатель посещаемости народными депутатами комитетов Верховной Рады IX созыва составляет 80%.

Присутствие народных депутатов на заседаниях комитетов

30 депутатов имеют 100% показатель посещаемости заседаний комитетов.

Следует отметить, что "отличники" принадлежат к руководству комитетов (есть головами, заместителями или руководителями подкомитетов). Кроме того, в парламенте есть несколько депутатов, которые получили полномочия позже и имеют 100% посещаемость, поэтому количество заседаний комитетов, которую они могли посетить, является несоизмеримо в контексте двух лет.

12 народных избранников, что посетили менее всего заседаний своего профильного комитета: Степан Ивахив, Вадим Столар, Игорь Палица, Василий Петевка, Ренат Кузьмин, Петр Порошенко, Юрий Солод, Тарас Козак, Антон Яценко, Наталья Королевская, Сергей Лабазюк, Вадим Новинский.





ответственность фракций

Наиболее ответственными в посещаемости заседаний своих профильных комитетов являются депутаты фракции "Слуга народа" — 89%. Также добросовестно посещают заседания представители "Европейской солидарности" и "Голоса" — 84% и 81% посещаемости, соответственно. Представители фракции "Батькивщина" посетили 72% заседаний.

Хуже во фракциях работали представители "Оппозиционного платформы — За жизнь" и депутатской группы "Доверие" — по 67%, а также депутатской группы "За будущее" — 65%.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что ОПОРА підрахувала двійників, які "вкрали" перемогу у кандидатів від "Слуги народу"

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