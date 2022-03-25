Доступ к госземлям, поддержка импорта и экспорта: о чем важнейшие решения Верховной Рады

Верховная Рада Украины приняла 24 марта ряд экономических решений, имеющих прямое отношение к военному положению, в котором живет Украина с начала открытой агрессии. Речь, в частности, об импорте товаров без пошлины, доступе к госземлям, поддержке экспорта. Эксперты оценили принятые решения для издания "Комментарии".

Верховная Рада. Фото: сайт Верховной Рады

Курс, взятый экономическими властями последнее время – это то, что нужно нашей экономике, сжатой войной, разрывами логистических связок, дефицитом

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин главным в экономическом смысле из законов, принятых украинским парламентом 24 марта, называет проект 7190, получивший название "таможенной реформы".

"Его главный посыл – на границе будет меньше бюрократии, налогов и бумаг! Мы наблюдаем радикальное упрощение таможенных процедур для подавляющего большинства импортных позиций, а также их практически полное освобождение от налогов. Считаю, что курс взятый экономическими властями последнее время и уже выразившийся как в принятии текущего проекта, так и чуть ранее Законов 2118 и 2120 — это то, что нужно нашей экономике, сжатой войной, разрывами логистических связок, дефицитом. Глоток свежего воздуха для хорошего старта. Надеюсь, военный фискальный курс будет продолжен и далее, а высокая степень экономической свободы станет признаком не только военного, но и мирного времени", – отмечает эксперт.

Еще одним шагом к активизации экономических процессов стало, по его мнению, принятие проекта 3793, направленного на поддержку и оживление работы государственного экспортно-кредитного агентства.

"Делается попытка увеличения отдачи от агентства путем расширение его финансовых возможностей (увеличение уставного капитала в 10 раз — до 2 млрд грн), придания большей свободе действий правлению, апгрейда функционала (страхование/перестрахование факторинга, акцент на одном виде помощи – государственных гарантиях). Поддержка экспорта важна как никогда, – акцентирует Вячеслав Черкашин. – Будет ли удачной и достаточной выбранная стратегия покажет лишь время и способность самого агентства преодолеть удручающую неэффективность государства в подобного рода экономических вопросах".

Не менее содержательным, по мнению аналитика, выглядит и проект 7178, предлагающий в условиях военного положения:

- упрощение процедур перехода (подтверждения) прав использования земельных участков сельскохозяйственного назначения (автоматическая пролонгация);

- цифровизацию ряда процедур (подачи заявлений, заключения договоров и обмена информацией о земельных участках);

- полный запрет на бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частные руки, проведение земельных торгов;

- предоставления права военным администрациям передавать на год в аренду земли государственной и коммунальной собственности.

"К проекту было немало замечаний экспертов (например, оправданность временного отказа от бумажного оформления договоров, только в электронном виде). Но желание ускорить посевную, как и вера в жизнестойкость нашего цифрового государства, стало определяющим, – поясняет Вячеслав Черкашин. – Кстати, хорошим подспорьем стало бы более четкая позиция властей по налогам на землю и полной отмены минимального налогового обязательства".

Поддержку потребительскому рынку и стимул наполнения его необходимыми товарами окажет законопроект №7190

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что экономика военного времени обязывает менять подход в формировании и принятии решений.

"В тылу один из важнейших вопросов сейчас – это продовольственное обеспечение. И в этом контексте (продовольственной безопасности) законопроект № 7178 – это верное решение, которое позволит компенсировать часть утраченных для посева земельных площадей, а так же повысить эффективность использования земли за счет передачи ее от государства (20 тыс. га земель коммунальной собственности и 400 тыс. га земель Минагрополитики, НАУ Украины) в пользование к частным компаниям. При этом, закон вводит как удобный электронный Е-формат, так и предохранитель в виде ограниченного срока заключения таких договоров на 1 год и без продолжения их срока", – поясняет эксперт.

По словам Андрея Гарната, сохранение и развитие экспорта – это важная составляющая стабильности национальной экономики, которая как за счет валютной выручки поддерживает платежный баланс, а за счет работы украинских предприятий обеспечивает рабочие места и поступление налогов в казну.

"Законопроект №3793 решает важную проблему, которая открылась с началом войны – это высокие риски страхования сделок украинских компаний, которые на время войны будет брать на себя Экспортно-кредитное агентство, – продолжает эксперт. – С начала войны, из-за остановки предприятий, прерывания цепочек производства и логистики, на полках магазинов исчезли многие товары, в т.ч. и товары первой необходимости. Поддержку потребительскому рынку и стимул наполнения его необходимыми товарами окажет законопроект №7190, который на время военного положения освобождает от пошлин на импортные товары, и освобождает от НДС товары, ввезенные плательщиками единого налога 1-й, 2-й и 3-й группы, уплачивающих налог по ставке 2%, в т.ч. освобождаются от таможенных платежей ввозимые транспортные средства (решится вопрос логистики)".

В целом, констатирует Андрей Гарнат, рассмотренные законодательные инициативы в экономическом секторе верные. Но эксперта огорчает тот факт, что принимаются они в режиме, когда "жареный петух клюнул", в то время, как правительства обеих президентских каденций (с 2014 по 2022 гг) имело достаточно времени, чтобы разработать и принять комплексную кардинально иную фундаментальную экономическую реформу развития, благодаря которой наша экономика встретила бы войну в значительно лучшем состоянии.

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