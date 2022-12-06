Для изготовления комплексов «Стугна-П» для ВСУ парламентарии передали 130 млн грн

Об этом говорилось на совместной пресс-конференции в Military Media Center, пишут "Комментарии". Присоединились к ней заместитель Министра обороны Украины Анны Маляр, заместитель начальника Генштаба ВСУ Александр Кириленко и представитель депкорпуса ВРУ Елена Шуляк.

протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П»

Переданные деньги будут спецназначением на счет НБУ, а потому – отечественному производителю ПТРК — КБ "Луч". "Стугн-П" успешно используют наши военные для уничтожения вражеских целей на дальних дистанциях: танков, РСЗО и вертолетов противника. По словам Анны Маляр, в текущем году Украина выделила для Минобороны 131 млрд гривен. Однако после широкомасштабного вторжения России расходы значительно увеличились.

"Сегодня ежемесячно только на денежное довольствие бойцов Минобороны выплачивает более 70 млрд грн, говорит чиновник. – То, что сегодня, именно в день ВСУ, средства передаются для Вооруженных Сил Украины на сумму 130 млн грн от парламентариев для поддержки отечественного производителя – символично. Потому что мы победим только тогда, когда мы вместе".

Генерал -майор Александр Кириленко поблагодарил украинский народ за мощную поддержку военных и поздравил инициативу народных избранников по выделению дополнительных средств для ВСУ.

"Та инициатива, введенная политическими силами нашего государства, направлена на очень мощное оружие. Результаты деятельности противотанкового оружия мы видим ежедневно в количестве уничтоженной вражеской техники, измеряемой тысячами. Эта инициатива станет еще лучше, если будет поддержана другими политическими силами по поддержке нашего производства и поддержке наших Вооруженных Сил", — подчеркнул заместитель начальника Генштаба.

Что касается главного финансового документа страны на следующий год, то он называется "Бюджет Победы". Как отмечает депутат ВРУ Елена Шуляк, значительная часть средств – более 17% ВВП – это именно бюджет на повышение обороноспособности страны. А это больше триллиона гривен. Мы надеемся, что выстояли в 2022 году с меньшими бюджетами, в 2023 году мы непременно победим ".

Как ранее писали "Комментарии", бюджет-2023 обусловлен войной : на оборону выделяются рекордные суммы. Это самая критическая для страны статья. Эта цифра сейчас является одной из самых больших в мире. Наши оборонные расходы сегодня рекордные, это очень серьезная ноша для госбюджета, хотя, конечно же, нужна.

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