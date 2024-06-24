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Действительно ли в Раде уже озвучиваются идеи о снижении мобилизационного возраста

Нардеп Федор Вениславский, представляющий монобольшинство, уверяет, что никаких обсуждений на уровне заседания комитета по вопросам снижения мобилизационного возраста не подымалось

24 июня 2024, 15:45 comments1728
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Кравцев Сергей
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Народные избранник, представляющие комитет по вопросам национальной безопасности и обороны официально не обсуждали вопрос о снижении предельного возраста мобилизации. В то же время избранница от Голоса Соломия Бобровская признала, что нардепы озвучивали такие мнения (в частности, о снижении до 50 лет), но дальше это не пошло в работу на комитете. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказали депутаты-члены комитета от провластной фракции Слуга народа. 

Действительно ли в Раде уже озвучиваются идеи о снижении мобилизационного возраста

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Никаких обсуждений на уровне заседания комитета по этим вопросам не было", – заявил депутат от Слуги народа Федор Вениславский.

Нардеп добавил, что вообще об этом впервые услышал сегодня, 24 июня, от журналистов.

Игорь Копытин, тоже представляющий Слугу народа, отметил, что на комитете не поднимался ни один вопрос об изменении мобилизационного возраста, а тем более не обсуждалась тема его снижения.

По его словам, закон о мобилизации еще "только начал работать", поэтому делать выводы о его эффективности рано – соответственно, ни о каких изменениях законодательства нет разговоров.

В то же время Бобровская отметила, что подобные предложения об изменении возраста были, но "не нашли своего места" в обсуждении на комитете.

"То, что кто-то сказал о [предельном возрасте] 50 лет, – да, но дальше оно никуда не пошло. Предложения с 20 лет – вообще не слышала", – отметила она.

По ее мнению, это не дискуссия, поскольку заявления об изменении предельного возраста – это "просто какие-то отдельные фразы, но не предложения".

Ранее в комментарии изданию Информатор "слуга" Юрий Здебский сказал, что в комитете продолжаются дискуссии по поводу изменений, чтобы в армию призывали людей в возрасте до 50 лет, но не больше.

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