Депутаты провалили голосование за легализацию оружия в Украине

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Альтернативный проект закона №4335-1 также не набрал необходимого количества голосов.

В Раде не поддержали легализацию оружия в Украине - фото из открытых источников

Так, за законопроект №4335 проголосовали всего 88 нардепов, а за альтернативный — 78 парламентариев из необходимых 226.

В документе прописаны общие принципы ведения обращения огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Документом предусмотрено также удостоверение для владельца оружия. В нем будут указаны категории оружия, которое может приобрести владелец. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. Он будет содержать сведения о собственнике и серийный номер оружия.



Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане, не имеющие медицинских противопоказаний, судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке, и не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

В законе также прописано обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Закон определяет запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.



Документом регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследования, хранения и применения такого оружия для защиты и тому подобное.

Напомним, что ранее правоохранители накрыли украинских военных, которые торговали оружием из зоны ООС.

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