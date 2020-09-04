Депутата из Слуги народа поймали на кнопкодавстве

Народного депутата из фракции "Слуга народа" поймали на кнопкодавстве. За законопроект Александр Мариковский проголосовал с места Натальи Королевской и по ее карточке, передает УНН.

На горячем нардепа из монобольшинства поймал спикер Дмитрий Разумков. Он тут же сделал Мариковскому замечание.

Александр Мариковский. Фото: hromadske.radio

"Господин Мариковский, когда это вы успели переехать к депутатам из фракции "ОПЗЖ"? Просто другим же нужно понимать. Почему вы голосовали по карточке Королевской?", - спросил Разумков.

Напомним, что Наталья Королевская - это депутат из фракции "Оппозиционная платформа". Отметим, что голос с ее карточки был отдан "ЗА". Тогда как другие коллеги по фракции либо не голосовали вовсе, либо воздержались.

Александр Мариковский утверждает, что это получилось случайно.

"Наши депутаты просто очень любят перемещаться по залу. В этот раз это была случайность, человек факт такого голосования не отрицает. Он не заменил одну карточку на другую", - объяснил глава ВР.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в "Слуге народа" разгорелся скандал, после которого нардепа Гео Лероса исключили из фракции.

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