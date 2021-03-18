Депутат от "Голоса" Инна Совсун получает выплаты из благотворительного фонда

Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун не платит налоги с дохода от осуществления предпринимательской деятельности, ведь ведет бизнес через благотворительный фонд. Об этом свидетельствуют декларации о доходах народной избранницы.

Инна Совсун - фото из открытых источников

Дело в том, что Совсун, параллельно с депутатской деятельностью, является преподавателем Киевской школы экономики . Там она получает большую заработную плату, не только как преподаватель школы (что не запрещено законом о деятельности народного депутата), но и от занятия предпринимательской деятельностью (такая деятельность не совместима со статусом нардепа).

Так, к примеру, в 2019 году Совсун получила от частного учреждения (ЧУ) "Киевская школа экономики" 59,6 тыс. грн заработной платы за преподавательскую деятельность. И отдельно, в 2019 году Инна Совсун получила еще 708 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Эти средства оплатил ей уже благотворительный фонд той самой "Киевской школы экономики". Кроме того, в 2019 году БФ выплатил Совсун 88 тыс. грн в качестве гонорара. Всего в 2019 году БФ "Киевская школа экономики" оплатил нардепу почти 800 тыс. грн.

В 2018 году Совсун получила от ЧУ "Киевская школа экономики" всего 37 тыс. грн заработной платы за преподавательскую деятельность. А еще почти 900 тыс. грн Совсун получила от "Киевской школы экономики" через благотворительный фонд.

Кроме того, в 2018 году БФ выплатил Инне Совсун 328 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Поэтому, в 2018 году БФ "Киевская школа экономики" оплатил Совсун более 1,2 млн. грн., а за два года БФ "Киевская школа экономики" заплатил ей более 2 млн грн.

Вполне вероятно, что Киевская школа экономики выплачивает своим преподавателям заработные платы через БФ с целью уклонения от уплаты налогов, которые не платят и получатели-предприниматели, вроде, Инны Совсун.

Сама депутат декларирует свои коммерческие отношения со школой с одной стороны как "преподавательскую деятельность", за которую получает небольшую зарплату. И это соответствует действующему законодательству и не противоречит ее статусу нардепа. Но с другой стороны, гораздо большие суммы от школы она получает в статусе "предпринимателя" от благотворительного фонда. И такая практика, очевидно, сомнительна, как с точки зрения налогового законодательства, так и с точки зрения закона о деятельности народного депутата.

Напомним, ранее Совсун попала в скандал из-за неграмотности , за что ее жестко раскритиковала Ирина Фарион.

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