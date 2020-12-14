Денису Шмыгалю прийдется держать ответ перед депутатами

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Павел Зинченко
Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля пригласили на час
вопросов к правительству в Верховную Раду на 18 декабря. С соответствующей
инициативой выступили участники сегодняшнего заседания согласительного совета.
ФОТО: Инвестгазета
"Ставлю на голосование кандидатуру
премьер-министра на час вопросов к правительству. Решение принято", —
сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Кроме Шмыгаля, также предлагалось пригласить министра здравоохранения
Максима Степанова, министра обороны Андрея Тарана и министра иностранных дел
Дмитрия Кулеба.
Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от
"Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что "премьер-министр готов
будет докладывать".
"Но я также проинформирую всех
названых вами профильных министров, чтобы они были готовы дать ответы на те
вопросы народных депутатов, которые прозвучат в рамках нашего обсуждения",
— сказал Мокан.
Как сообщало издание "Комментарии", Шмыгаль
назвал главный минус карантина выходного дня. Премьер-министр
заявил, что карантин выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября,
является фактически украинским новшеством и его уже начинают использовать
европейские страны. Но несмотря на то, что он показал свою эффективность в
борьбе с COVID-19, есть у него и негативные последствия.
Премьер-министр рассказал, что ВВП не пострадал, но после действия
карантина выходного дня в стране начался второй пик безработицы, а первый был
после внедрения весенних карантинных ограничений. Денис Шмыгаль отметил, что
больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где
задействовано большое количество людей и рабочих мест.
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