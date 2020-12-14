Денису Шмыгалю прийдется держать ответ перед депутатами

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля пригласили на час вопросов к правительству в Верховную Раду на 18 декабря. С соответствующей инициативой выступили участники сегодняшнего заседания согласительного совета.

ФОТО: Инвестгазета

"Ставлю на голосование кандидатуру премьер-министра на час вопросов к правительству. Решение принято", — сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Кроме Шмыгаля, также предлагалось пригласить министра здравоохранения Максима Степанова, министра обороны Андрея Тарана и министра иностранных дел Дмитрия Кулеба.

Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что "премьер-министр готов будет докладывать".

"Но я также проинформирую всех названых вами профильных министров, чтобы они были готовы дать ответы на те вопросы народных депутатов, которые прозвучат в рамках нашего обсуждения", — сказал Мокан.

Как сообщало издание "Комментарии", Шмыгаль назвал главный минус карантина выходного дня. Премьер-министр заявил, что карантин выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября, является фактически украинским новшеством и его уже начинают использовать европейские страны. Но несмотря на то, что он показал свою эффективность в борьбе с COVID-19, есть у него и негативные последствия.

Премьер-министр рассказал, что ВВП не пострадал, но после действия карантина выходного дня в стране начался второй пик безработицы, а первый был после внедрения весенних карантинных ограничений. Денис Шмыгаль отметил, что больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест.

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