kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19064.73

ETH/USD

579.42

LTC/USD

79.79

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Денису Шмыгалю прийдется держать ответ перед депутатами
commentss НОВОСТИ Все новости

Денису Шмыгалю прийдется держать ответ перед депутатами

Народные депутаты собираются заслушать отчет нескольких министров

сегодня, 13:24
Автор:

Павел Зинченко

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля пригласили на час вопросов к правительству в Верховную Раду на 18 декабря. С соответствующей инициативой выступили участники сегодняшнего заседания согласительного совета.

Денису Шмыгалю прийдется держать ответ перед депутатами

ФОТО: Инвестгазета

"Ставлю на голосование кандидатуру премьер-министра на час вопросов к правительству. Решение принято", — сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Кроме Шмыгаля, также предлагалось пригласить министра здравоохранения Максима Степанова, министра обороны Андрея Тарана и министра иностранных дел Дмитрия Кулеба.

Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что "премьер-министр готов будет докладывать".

"Но я также проинформирую всех названых вами профильных министров, чтобы они были готовы дать ответы на те вопросы народных депутатов, которые прозвучат в рамках нашего обсуждения", — сказал Мокан.

Как сообщало издание "Комментарии", Шмыгаль назвал главный минус карантина выходного дня. Премьер-министр заявил, что карантин выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября, является фактически украинским новшеством и его уже начинают использовать европейские страны. Но несмотря на то, что он показал свою эффективность в борьбе с COVID-19, есть у него и негативные последствия.

Премьер-министр рассказал, что ВВП не пострадал, но после действия карантина выходного дня в стране начался второй пик безработицы, а первый был после внедрения весенних карантинных ограничений. Денис Шмыгаль отметил, что больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3154122-rada-zaprosila-smigala-na-godinu-zapitan-do-uradu.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ