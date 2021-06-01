Деньги политиков: кто из нардепов получил помощь из бюджета

Материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности депутатов Верховной Рады Украины ІХ созыва обошлись украинцам в более 3,3 млн грн. Об этом по результатам анализа открытых данных расходов украинского парламента сообщила Гражданская сеть "Опора".



Верховная Рада Украины. Фото: golos.com.ua

Пособие из государственного бюджета в 2020 году получили более 190 народных избранников. Наибольшую сумму получила народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Приходько. Из-за временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года ей выплатили более 168 тыс. грн.

На втором месте по размеру суммы помощи по нетрудоспособности народный депутат от партии "За будущее" Анна Скороход. В январе, июне и сентябре 2020 года ей выплатили в общей сложности более 135 тыс. грн. Третье место занимает нардеп от партии "За будущее" Виктор Балога — более 125 тыс. грн.

Среди лидеров-получателей денежной помощи:

— Любовь Шпак, фракция "Слуга народа" — 122 тыс. грн;

— Зиновий Андреевич, фракция "Слуга народа" — более 83 тыс. грн;

— Анжелика Лабунская, партия "Батькивщина" — более 81 тыс. грн;

— Николай Кучер, группа "Доверие" — более 69 тыс. грн;

— Олег Макаров, партия "Голос" — более 60 тыс. грн.

Народные депутаты не только получали денежную помощь, но и выступали благотворителями. В частности, 13 народных депутатов из своих зарплат сделали 145 благотворительных взносов на более 4 млн грн.

Больше всего на благотворительность потратил глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко — 14 взносов в свой же благотворительный фонд на общую сумму 739 тыс. грн. На втором месте Валерий Дубиль от партии "Батькивщина" — 19 взносов в БФ "Европа" на сумму 626 тыс. грн. На третьем месте внефракционный нардеп Вадим Новинский. Он пожертвовал Международному благотворительному фонду в честь Покрова Пресвятой Богородицы почти 573 тыс. грн.

Напомним, на зарплаты, затраты на выполнение полномочий и на проживание депутатов Верховной Рады Украины IХ созыва из государственного бюджета потратили более 313 млн грн.

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