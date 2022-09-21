Дело о хулиганстве Гео Лероса: нардеп скрывается от суда

Скандальный народный депутат Гео Лерос скрывается от суда. Очередное заседание назначено на 21 сентября

Гео Лерос. Фото: Фото: пресс-служба Слуги народу/Facebook

21 сентября 2022 в 15:30 в Печерском районном суде Киева должно состояться судебное заседание по делу о хулиганстве народного депутата Гео Лероса. Это заседание, вероятно, станет очередным, которое нардеп проигнорирует.

Пока народный избранник не посетил ни одного заседания.

Напомним, уголовное производство против депутата осуществляется ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения).

4 ноября 2021 Лерос во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады Украины допустил нецензурные высказывания в адрес представителей органов государственной власти и показал непристойный жест. Правоохранительные органы квалифицировали это как нарушение общественного порядка.

Читайте на портале "Комментарии" — следственный судья ВАКС избрал меру пресечения нардепу Александру Трухину , который за "150 тысяч" пытался подкупить патрульных полицейских и покинуть место ДТП. В сообщении говорится, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к скандальному нардепу меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысячи гривен.

Также издание "Комментарии" сообщало – народные депутаты рассказали, почему авантюра с "референдумами" в Украине не поможет пути избежать поражения, которое российская армия уже испытывает в войне против Украины. Свои мнения по этому поводу озвучил нардеп "Слуги народа" Егор Чернев и нардеп "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!