COVID-19 продолжает "косить" украинских политиков: заболел один из главных людей в Верховной Раде

У первого вице-спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука диагностировали коронавирус. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Уважаемые друзья! Пожалуй, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не сберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", — написал первый замглавы парламента.

Всем тем, кто не заразился, Стефанчук пожелал крепкого иммунитета, а тем, у кого обнаружили COVID-19 — скорейшего выздоровления.

"Прошу тех, с кем я контактировал последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья", — добавил Стефанчук.

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