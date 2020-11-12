COVID-19 продолжает "косить" украинских политиков: заболел один из главных людей в Верховной Раде

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Владимир Лавский
У первого вице-спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука диагностировали коронавирус. Об этом он сам сообщил в Facebook.
Всем тем, кто не заразился, Стефанчук пожелал крепкого иммунитета, а тем, у кого обнаружили COVID-19 — скорейшего выздоровления.
Как ранее сообщали "Комментарии", Юлия Мендель оконфузилась, написав пост о болезни Зеленского.
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