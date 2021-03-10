Что тормозит продвижение земельных законопроектов в Раде - ответ эксперта

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Елизавета Черных
Как известно, Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Однако, по мнению генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Романа Сластена, для полноценной имплементации земельной реформы Верховная рада должна принять еще более 50 подзаконных актов, однако времени на разработку и утверждение документов практически не осталось.
Что тормозит земельные запроекты в Раде - фото из открытых источников
Эксперт утверждает, что законопроекты касающиеся земли, тормозятся в парламенте, и причиной тому является желание отдельных групп сыграть на них:
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению главы "Всеукраинского Объединения Владельцев Земли" Романа Головина, в нашей стране нет определения как такового рынка земли — его параметров, условий существования, механизмов реализации, ограничений или преференций. По мнению эксперта, в Украине нет нужды в так называемом рынке земли и всех связанных с этим манипуляциях. Нашей стране необходимы рыночные механизмы в земельных отношениях, а не рынок земли. Поэтому нужно выходить сразу на те условия земельных отношений, которые не только не будут порождать негативных последствий, но и станут в основе развития аграрной отрасли.
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