Что происходит с законопроектом о демобилизации: в Раде раскрыли детали

Разработанный Минобороны Украины законопроект о демобилизации предусматривает два предложения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Демобилизация военных. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, предложенные изменения предусматривают ротацию, которой могут воспользоваться военнослужащие, которые более 90 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения боевых действий.

"И это основание для того, чтобы командир непосредственно инициировал соответствующие предложения по ротации такого военнослужащего", — высказался Федиенко.

По его словам, еще одно предложение касается увольнения при условии, если военнослужащий находится в зоне введения боевых действий в течение 36 месяцев, из которых 18 месяцев – это непосредственно несение боевого дежурства.

"Я говорю по совокупности... Это не постоянные 18 месяцев. Это, например, конечно, там могут быть какие-то разрывы: и отпуска, и те же самые ротации. Но, если набирается у него численно 18 месяцев непосредственно несения боевого дежурства непосредственно на линии боевого соприкосновения, то уже после этого у соответствующего военнослужащего должно наступить право на демобилизацию", – отметил нардеп.

Александр Федиенко уточнил, что в Генштабе действительно не в восторге от таких изменений.

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