Что происходит с законопроектом о демобилизации: в Раде раскрыли детали

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Кравцев Сергей
Разработанный Минобороны Украины законопроект о демобилизации предусматривает два предложения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Демобилизация военных. Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, предложенные изменения предусматривают ротацию, которой могут воспользоваться военнослужащие, которые более 90 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения боевых действий.
По его словам, еще одно предложение касается увольнения при условии, если военнослужащий находится в зоне введения боевых действий в течение 36 месяцев, из которых 18 месяцев – это непосредственно несение боевого дежурства.
Александр Федиенко уточнил, что в Генштабе действительно не в восторге от таких изменений.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны подготовили законопроект о демобилизации: почему Генштаб от него не в восторге.
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