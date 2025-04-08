В Раде назвали страну, от которой зависит, сможет ли Украина вернуть оккупированные территории

Украина сразу вернет свои территории, если Китай заблокирует поставки дронов и комплектующих в Россию. Ключ от дроновой войны – в руках Пекина. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Укринформу" высказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Роман Костенко. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что определяющую роль в современной войне играют беспилотные технологии, и именно у Китая есть ключ к изменению ситуации на фронте.

"Они могут либо прекратить ее (войну — ред.), перестав поставлять комплектующие к дронам и России, и Украине, либо отдать предпочтение одной из сторон. Завтра, представьте, они говорят: „Все, мы РФ не поставляем, только Украине“. Нам больше не нужно никаких видов вооружения, мы сразу получаем преимущество на войне, на поле боя и возвращаем свои территории", — считает Костенко.

Парламентарий добавил, что "мы сейчас все говорим о Соединенных Штатах, а ключ – в руках Китая".

Стоит отметить, что в начале апреля министр иностранных дел Китая Ван И во время поездки в Москву заявил, что путь к восстановлению мира в Украине далек. В то же время, Пекин поддерживает мирные инициативы между Россией и США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае прокомментировали последние российские атаки по Украине и заявления представителей путинского режима о готовности к прекращению огня, отметив, что единственным путем для выхода из "украинского кризиса" является диалог и переговоры.

В ходе брифинга представитель МИД КНР Линь Цзянь ответил на вопрос о позиции Китая по поводу массированных российских ударов по украинским городам, в частности Кривому Рогу 4 апреля, где погибло 9 детей, противоречащих официальным заявлениям РФ о готовности к переговорам и прекращению огня. Дипломат отметил, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и ясная.



