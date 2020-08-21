Четверть зарплаты в счет долга за коммуналку: примут ли в Украине скандальный законопроект

Парламентарии инициируют принятие нового закона о реструктуризации задолженности украинцев за коммунальные услуги. Зарегистрированный представителями "Слуги народа" документ предполагает взимать до 25% заработной платы или 20% пенсии в счет уплаты долга. "Комментарии" спросили экспертов, рискнут ли нардепы принять данный явно непопулярный законопроект и как решить проблему долгов по коммуналке.

"Проблема возникла еще при прошлой власти, когда стремительно подняли тарифы"

По словам эксперта Украинского института политики (УИП) Владислава Дзивидзинского, ситуация, которая складывается у нас за последние полтора-два года с долгами за коммунальные услуги, становится катастрофической.

"Проблема возникла еще при прошлой власти, когда стремительно подняли тарифы. Ее решили отложить, она досталась в наследство новой власти. В силу определенных обстоятельств новая власть только нарастила объем долгов, – отмечает Владислав Дзивидзинский. - По данным экспертов, суммарная задолженность составляет 25-29 млрд гривен (без учета неплатежей за электроэнергию и газ). А с учетом газа и электроэнергии – более 60 миллиардов".

На законодательном уровне утверждена и работает система наложения арестов по упрощенной процедуре и продаже имущества, напоминает эксперт. Это грозит массовыми арестами имущества – и продажей его с аукциона. Подобный сценарий будет иметь колоссальный социально значимый негативный эффект, подчеркивает Владислав Дзивидзинский.

"Дабы избежать подобной практики продажи имущества граждан за долги – со всеми вытекающим последствиями, парламентарии предложили альтернативу. Суть в том, что на законодательном уровне предлагается удерживать за долги до 25% заработной платы работающего населения или 20% доходов всех других категорий (включая пенсионеров). Подразумевается реструктуризация долга на 60 месяцев. В случае регулярных платежей, но не погашения долга в целом, реструктуризация автоматический продлевается", – описывает эксперт УИП суть законодательных инициатив.

Законопроект уже принят к рассмотрению. В сентябре он может попасть в зал парламента.

"И тут власти придется выбирать – или нарастить долги до критической массы. Что в преддверии нового отопительного сезона, когда необходимы средства для поддержания системы коммунальной отрасли, будет угрожать безопасности – энергетической и коммунальной. Или принять в преддверии выборов весьма непопулярный среди населения законопроект. Мое экспертное мнение, что его рассмотрят в первом чтении – и отложат на поствыборный период. В целом власть осознаёт масштабы проблемы и ищет пути ее решения", – резюмирует Владислав Дзивидзинский.

"Нужно разбираться с монополистами. В первую очередь – с Нафтогазом"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен: введение системы, которая позволит взыскивать долги за ЖКХ, точно принято не будет. Даже в самой партии власти, по его мнению, многие выступят против. Что уж говорит об оппозиции.

"Вы сначала влупили огромные цены за ЖКХ, которые люди не могут платить, а потом придумываете 150 способов честного отъема денег! Де-факто предлагается ввести дополнительный налог", – считает эксперт.

По мнению Тараса Загороднего, нужно искать первопричину появления огромных долгов за коммуналку. А она, подчеркивает эксперт, кроется в НАК Нафтогаз.

"Именно этот монстр-монополист обложил всю страну новым налогом, резко подняв цену на газ, что тянет за собой рост всех тарифов, – говорит эксперт. – Так что нужно разбираться с монополистами. В первую очередь – с Нафтогазом. Цены явно завышены. А о качестве услуг без слез не скажешь. Следует проводить тотальный аудит, вводить план по модернизации. Разобраться в идиотской реформой ЖКХ, которую провели наши грантоеды на деньги посольств, сбросив на людей жилой фонд. Беда в том, что у нас отсутствует государственная политика практически по всем направлениям".

"Власть может пойти на этот шаг"

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко не исключает, что законопроект могут принять. Ведь состояние расчетов за коммуналку – плачевное.

"Учитывая колоссальную задолженность населения, нужно искать выход. И власти могут пойти на этот шаг, – поясняет эксперт. – Понятное дело, что он – непопулярный. Но ведь сами власти и виноваты в создании таких огромных долгов. И тут не спишешь всё на коронавирус. Речь именно о неумелом правлении в целом".

По словам Анатолия Пешко, никто в правительстве (ни в нынешнем, ни в ряде предыдущих) не занимался и не занимается развитием реального сектора экономика. А именно это главная проблема, которая приводит к маленьким зарплатам, остановке предприятий, падению ВВП, росту долгов.

Академик уверен: "Тарифы должны быть адекватные, аргументированные. У нас же они стали источником наживы для ряда монополистов. Никто не стремиться повышать качество услуг, а вот тарифы – всегда пожалуйста. На нас всех просто делают бизнес, при этом уничтожая целые сектора экономики".

Напомним, эксперт спрогнозировал, как подскочат цены на газ в Украине.

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