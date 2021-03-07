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Чем двойное гражданство может угрожать нацбезопасности - политик

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил о негативной стороне двойного гражданства

сегодня, 17:00
Автор:

Кириєнко Анна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 марта сообщил о планах ввести в Украине двойное гражданство со странами Евросоюза. Однако, многие эксперты придерживаются мнения, что такое решение может угрожать национальной безопасности Украины. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский считает так же. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Чем двойное гражданство может угрожать нацбезопасности - политик

Двойное гражданство: в чем опасность для Украины. Фото: novosti-n.org

По словам политика, в Украине можно вводить двойное гражданство только для людей, которые не являются сотрудниками государственных органов. Ведь именно работники госорганов с двойным гражданством несут серьезную угрозу нацбезопасности.

"Безусловно, не может быть гражданином другого государства лицо, занимающее должность в госорганах, это угроза нацбезопасности. Если человек имеет два паспорта, это должно быть 100% основанием для прекращения полномочий как представителя органов публичной власти", — отметил Федор Вениславский.

Получение гражданства госслужащими может привести к раскрытию государственной тайны и сверхважной информации.

Напомним, что урегулировать вопрос с гражданством власть Украины пытается уже давно. В украинской Конституции закреплен принцип единого гражданства, но с другой стороны, Украина берет на себя заботу о гражданах страны за рубежом.

Другие мнения о введении двойного гражданства в Украине читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что ждет военных-предателей. Подробнее с материалом можно ознакомиться здесь.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ELhlrgCIwwY
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