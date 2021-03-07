Чем двойное гражданство может угрожать нацбезопасности - политик

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Кириєнко Анна
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 марта сообщил о планах ввести в Украине двойное гражданство со странами Евросоюза. Однако, многие эксперты придерживаются мнения, что такое решение может угрожать национальной безопасности Украины. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский считает так же. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Двойное гражданство: в чем опасность для Украины. Фото: novosti-n.org
По словам политика, в Украине можно вводить двойное гражданство только для людей, которые не являются сотрудниками государственных органов. Ведь именно работники госорганов с двойным гражданством несут серьезную угрозу нацбезопасности.
Получение гражданства госслужащими может привести к раскрытию государственной тайны и сверхважной информации.
Напомним, что урегулировать вопрос с гражданством власть Украины пытается уже давно. В украинской Конституции закреплен принцип единого гражданства, но с другой стороны, Украина берет на себя заботу о гражданах страны за рубежом.
Другие мнения о введении двойного гражданства в Украине читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что ждет военных-предателей. Подробнее с материалом можно ознакомиться здесь.
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