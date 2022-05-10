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Бывший генпрокурор, получивший повестку в военкомат, снова хотел уехать из Украины (ВИДЕО)

14 марта Рябошапка уже пытался пересечь границу Украины

сегодня, 19:33
Автор:

Лиля Воробьева
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Бывший генеральный прокурор нашей страны Руслан Рябошапка прилагает усилия, чтобы пересечь украинскую границу. Об этом информирует медиа "Корреспондент" , ссылаясь на информаторов из Госпогранслужбы.

Бывший генпрокурор, получивший повестку в военкомат, снова хотел уехать из Украины (ВИДЕО)

Руслан Рябошапка (фото из открытых источников)

В Закарпатской области, в пункте пропуска Дякове намерен пересечь украинскую границу с выездом экс-руководитель Генеральной прокуратуры нашей страны Руслан Рябошапка.

Из-за военного положения все украинские мужчины не имеют права покинуть Украину.

Зная о запрете, 14 марта экс-генеральный прокурор уже намеревался пересечь границу на пункте пропуска Косино.

Рябошапка предоставил пограничникам документы для выезда, но бывшему главе Генеральной прокуратуры был предоставлен отказ в пересечении границы "в связи с отсутствием подтверждающих документов о наличии 3-х и более детей, находящихся у лица на иждивении".

К слову, 16 апреля появилась информация, что экс- генеральному прокурору была вручена повестка работниками военнкомата.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как сын и внук Софии Ротару хотели покинуть Украину . 7 марта, неподалеку от участка украинско-молдавской границы в районе города Могилев-Подольский украинскими пограничниками были задержаны 9 украинцев, которые пытались предпринять попытку незаконно перейти государственную границу Украины. В группе задержанных находились восемь граждан призывного возраста, сопровождал их так называемый "поводырь" — житель Молдовы. Все украинцы на лодке предпринимали попытку переправиться на молдавскую территорию. Пограничники всех задержали.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4476726-eks-henprokuror-povtorno-pytaetsia-uekhat-yz-ukrayny
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