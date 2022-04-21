Бывшие депутаты ОПЗЖ создали в Раде новую депутатскую группу: теперь они "за мир"

В Верховной Раде появилась новая депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", созданная в результате временной остановки деятельности партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Как сообщают "Комментарии", об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграмме.

Члены ОПЗЖ – фото из открытых источников

"В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Ее председателем стал Бойко", — говорится в сообщении Гончаренко.

Также Гончаренко отмечает, что в состав новообразованной депутатской группы вошли Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод.

"Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", — добавил Гончаренко.

Как сообщали ранее "Комментарии", уже две страны официально признали военные преступления РФ в Украине геноцидом. 21 апреля на заседании эстонского парламента Рийгикогу было принято решение о признании преступлений, совершенных российскими военными против украинцев, геноцидом. К решению Эстонии присоединилась и Латвия. Сейм принял заявление об агрессии России и военных преступлениях в Украине, в которой отмечается геноцид России против украинского народа и призывается к странам-членам Европейского Союза (ЕС) немедленно прекратить импорт российской нефти и газа.

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