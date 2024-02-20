Будут рассматривать долго. Стало известно, сколько уже внесено правок в законопроект о мобилизации

Процесс подачи правок в законопроект о мобилизации еще продолжается, поэтому их точное количество будет известно после 21 февраля, говорит Елена Мошенец. Вместе с тем, по ее информации, уже внесено более тысячи поправок, и эта цифра может вырасти в полтора-два раза.

Елена Мошенец

По ее словам, правок много, потому что народные избранники хотят урегулировать наиболее дискуссионные пункты правительственного законопроекта о мобилизации.

"Это вопрос ухода за людьми с инвалидностью, вопросы электронного кабинета, четкие сроки демобилизации, вопросы аспирантов контрактной формы обучения. Там есть очень много обсуждаемых моментов",

– сказала нардеп.

После того, как все правки будут поданы, их будет рассматривать профильный оборонный комитет. Как говорит Мошенец, при их рассмотрении спешить не стоит, а подойти ко всему процессу максимально взвешенно, ведь речь идет о людях и их судьбах.

"Надеюсь, что до второго чтения мы получим в зале законопроект, который будет справедлив ко всем категориям населения. Не думаю, что это будет быстро и не думаю, что это должно быть спешкой",

– подчеркнула Мошенец.

Вместе с тем нардеп Егор Чернев сообщил, что в правительственный законопроект уже подано более 1300 поправок. По прогнозам народного депутата, их рассмотрение займет минимум неделю.

При этом некоторые народные депутаты ранее утверждали, что их коллеги намеренно вносят огромное количество правок в законопроект о мобилизации, чтобы затянуть его принятие.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в контексте ограничения прав уклоняющихся от мобилизации нардеп Вадим Ивченко предположил, что дети убегающих от мобилизации мужчин могут быть лишены права на получение высшего образования.

Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал эту информацию фейком.