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Будут ли вновь продолжать военное положение и мобилизацию: что говорят в Раде

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 8 февраля, с большой вероятностью их действие продлят до 9 мая 2025 года

сегодня, 12:34
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Кравцев Сергей

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлят еще на 90 дней. Верховная Рада может проголосовать на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Будут ли вновь продолжать военное положение и мобилизацию: что говорят в Раде

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"В начале следующей недели ожидаем голосования о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней", — сообщил парламентарий.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 8 февраля, их действие продлят до 9 мая 2025 года.

Для продления действия военного положения и всеобщей мобилизации президент должен внести в парламент два законопроекта об утверждении своих указов. По словам нардепа, скорее всего это будет понедельник.

Затем Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен одобрить законопроекты. После этого их вынесут на голосование в Раду. Для продления военного положения и мобилизации президент должен подписать законопроекты.

Это будет 14 раз, когда в Украине продлят военное положение и мобилизацию. Предыдущий раз их продлевали в ноябре прошлого года. 

Читайте также на портале "Комментарии" — по состоянию на сегодня бронирование получили до 950 тысяч человек. Эта цифра никоим образом не оказывает влияние на процессы мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также издание "Комментарии" сообщало – закон о демобилизации в Минобороны Украины уже подготовили. Однако теперь нужно продумать механизм ротаций в силах обороны, чтобы безболезненно заменить тех военных, которые покинут ряды ВСУ. На это ведомству требуется еще три месяца, передает 10 января портал "Комментарии" со ссылкой на трансляцию нардепа Алексея Гончаренко из Верховной Рады.




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