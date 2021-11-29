Большой бизнес хочет сбить голосование: Гетманцев рассказал, почему откладывался ресурсный законопроект

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал о ресурсном законопроекте № 5600. Он рассказал, почему принятие этого закона так долго переносилось. Об этом он рассказал на брифинге "Слуги народа".

Даниил Гетманцев (фото из открытых источников)

По его словам, документ стоит в повестке дня на вторник. И его желает сбить в зале большой бизнес.

"Фактически мы видим, что этот законопроект 5600 неоднократно переносился, потому что продолжались консультации и они касались наиболее болезненных вопросов для сверхбольшого бизнеса, что связаны с налогообложением добычи недр с налогообложением некоторых видов хозяйственной деятельности в Украине, которые являются на сегодняшний день достаточно крупными и мощными. "Благодаря той помощи, которая предоставлялась государством в прошлом, но почему-то не платят налоги. Я говорю о курятине и аграрном секторе. Этот законопроект стал краеугольным камнем в борьбе, которую ведет команда президента с олигархической системой экономики. И эти консультации были вызваны тем, что большой бизнес не теряет шансов сбить этот законопроект в зале, проводится немалое количество консультаций с народными депутатами, но мы убеждены, что все сознательные депутаты, которые заботятся о будущем Украины, они поддерживают этот законопроект и мы будем с вами иметь сбалансированный бюджет, потому что ресурсы от этого законопроекта отражены в бюджете 2022, который будет внесен в Кабмин сразу после принятия 5600 в зале", — подчеркнул Гетманцев.

Также депутат рассказал, есть ли голоса в зале, чтобы проголосовать за законопроект №5600. Он заявил, что у них хватает голосов по этому закону. Но точной цифры он не назвал.

"Закон поддерживают не только "Слуга народа", но и другие группы и фракции также в парламенте. Поэтому я думаю желающих присоединиться к этому голосованию будет немало. Что касается процедуры, то это 150 правок. Но я не исключаю, что будет продолжение работы Верховной Рады до исчерпания повестки дня. Будем смотреть, как будет вести себя в зале оппозиция. Есть несколько способов затягивания законопроекта", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что помешало Гетманцеву попасть в Верховный Суд.

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