"Больше некому тогда будет голосовать": в Раде заявили, что мобилизация нардепов на фронт будет "дорогой"

Нардеп и первый вицеспикер украинского парламента Александр Корниенко сделал заявление о том, почему нардепов "нельзя" отправлять на фронт. Свою позицию по этому вопросу он озвучил в интервью "Укринформу".

Александр Корниенко (фото из открытых источников)

По его мнению, в мобилизации нардепов будет "заинтересована Россия", потому что тогда Рада не сможет работать. Кроме того, Корниенко добавил, что отправлять народных депутатов Украины на фронт "дорого".

"Так Ким же сказал вчера — какой из нас толк? Есть ответ такой скучный законодательно-конституционный — больше некому будет тогда голосовать и принимать законы, бюджет, в частности. И это будет точно мешать побеждать, функционированию государства. Сейчас депутат получает на руки около 80 тысяч , а будет получать более 100, если будет воевать", – заявил Корниенко.

Но Александр Корниенко считает справедливым применить к народным депутатам те же подходы, что и к обычным украинцам.

"Ну это же справедливо должно быть, правильно – у кого есть дети, кто-то инвалид, кто-то за пределами возраста. Окажется, что можно призвать 200 человек. Ну, это даже батальон не будет", — сказал Корниенко.

Также нардеп призвал своих коллег освоить какие-то военные навыки и базовые знания тактической медицины, потому что "проблемы с северным соседом могут закончиться гораздо позже", чем каденция этого состава Совета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде заявили, что на этой неделе начнут вносить изменения в законопроект о мобилизации в Украине с учетом, в частности, замечаний Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Документ в таком виде выноситься на голосование в парламент не будет. Такое заявление сделала заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук