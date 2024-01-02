"Больше некому тогда будет голосовать": в Раде заявили, что мобилизация нардепов на фронт будет "дорогой"

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Нардеп и первый вицеспикер украинского парламента Александр Корниенко сделал заявление о том, почему нардепов "нельзя" отправлять на фронт. Свою позицию по этому вопросу он озвучил в интервью "Укринформу".
Александр Корниенко (фото из открытых источников)
По его мнению, в мобилизации нардепов будет "заинтересована Россия", потому что тогда Рада не сможет работать. Кроме того, Корниенко добавил, что отправлять народных депутатов Украины на фронт "дорого".
"Так Ким же сказал вчера — какой из нас толк? Есть ответ такой скучный законодательно-конституционный — больше некому будет тогда голосовать и принимать законы, бюджет, в частности. И это будет точно мешать побеждать, функционированию государства. Сейчас депутат получает на руки около 80 тысяч , а будет получать более 100, если будет воевать", – заявил Корниенко.
Но Александр Корниенко считает справедливым применить к народным депутатам те же подходы, что и к обычным украинцам.
"Ну это же справедливо должно быть, правильно – у кого есть дети, кто-то инвалид, кто-то за пределами возраста. Окажется, что можно призвать 200 человек. Ну, это даже батальон не будет", — сказал Корниенко.
Также нардеп призвал своих коллег освоить какие-то военные навыки и базовые знания тактической медицины, потому что "проблемы с северным соседом могут закончиться гораздо позже", чем каденция этого состава Совета.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде заявили, что на этой неделе начнут вносить изменения в законопроект о мобилизации в Украине с учетом, в частности, замечаний Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Документ в таком виде выноситься на голосование в парламент не будет. Такое заявление сделала заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук
Обсуждения
Новости
Іван
сегодня, 10:21
Так від них, і так ніякої користі не було.
Ираида
сегодня, 09:55
Древний Бог, плюсую. :)
Ираида
сегодня, 09:53
Можно подумать, с депутатов есть толк. Вот насмешил, рыло небритое. :))) Гнать вас всех ссаной тряпкой на фронт!
Jin
сегодня, 09:41
ЩЕ Й СИДИТЬ ЯКАСЬ СРАКА НЕ НАЖЕРЛИВА И КОМЕНТИ ЧИСТИТЬ
Jin
сегодня, 09:34
ЗНАЧИТЬ ІНВАЛІДИ 3 ГРУПИ ДАДУТЬ ТОЛК НА ФРОНТІ А КОРНІЕНКО З ДЕПУТАТАМИ ТАМ БЕЗТОЛКОВІ ВОНИ ТІЛЬКИ ГРОШІ В КИШНЯХ ТРИМАТЬ ТА ГОЛОСУВАТЬ ЗА ЦІ ГРОШІ ТА ЩЕ Й СОЛОДКО ТА ДОРОГО ЖЕРТИ В ЦЬОМУ ВОНИ ДАДУТЬ ТОЛК
гого восьминог
сегодня, 09:15
А от инвалидов який толк? или вы им 100 000 платить не будете?
Древний Бог
сегодня, 09:00
да вас всех вместе со всей властью с 2014 года нужно перестрелять!!! сволочи одни, а слуг еврейской миноры вообще накол высадить всех вместе с их равинами!!! аминь иудеем евреяем, сионитам что бы вас всех казнили!!!