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Бизнес и власть должны действовать отдельно, - нардеп о законе о деолигархизации

Народный депутат высказал свое мнение по поводу борьбы с олигархами в Украине

сегодня, 13:51
Автор:

Елизавета Черных

Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Таким мнением поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов", сообщает корреспондент издания "Комментарии".

Бизнес и власть должны действовать отдельно, - нардеп о законе о деолигархизации

Дмитрий Наталуха. Фото: РБК-Украина

Политик подчеркнул важность закона о деолигархизации и заверил, что в цивилизованных странах бизнес и власть должны действовать отдельно.

"Я очень рад и горд тем, что именно при Владимире Александровиче Зеленском вместе с его командой подняли такой вопрос, как деолигархизация. И не просто подняли, как это было во время предвыборных слоганов и обещаний различных партий в течение долгого периода времени, но и начали делать шаги, которые мы сегодня видим в парламенте в виде проектов законов, которые были поданы.
Поэтому я очень одобряю вопрос того, чтобы разграничить бизнес от власти и политики. Я считаю, что в любой цивилизованной стране, которая действительно хочет занять достойное место в топ-20 экономик мира, бизнес и власть должны действовать отдельно. Поэтому мы беспрекословно на пути к тому, чтобы наконец сепарировать эти два явления и привести все в цивилизованный вид", — сказал Наталуха.

Напомним, что в четверг, 3 июня, на сайте украинского парламента был опубликован текст президентского законопроекта №5599 о борьбе с олигархами. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предложенные критерии "олигархизации" и рассказали, оправдал ли законопроект их ожидания.

Пакет проектов по противодействию "олигархическому влиянию" включает проведение судебной реформы, изменения в антимонопольные законы, введение равных налоговых правил и реформу управления государственными предприятия. Об этом во время пресс-конференции рассказала лидер политической партии "Голос" Кира Рудык.


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Источник: https://comments.ua/
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