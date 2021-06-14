Бизнес и власть должны действовать отдельно, - нардеп о законе о деолигархизации

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Елизавета Черных
Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Таким мнением поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов", сообщает корреспондент издания "Комментарии".
Дмитрий Наталуха. Фото: РБК-Украина
Политик подчеркнул важность закона о деолигархизации и заверил, что в цивилизованных странах бизнес и власть должны действовать отдельно.
Напомним, что в четверг, 3 июня, на сайте украинского парламента был опубликован текст президентского законопроекта №5599 о борьбе с олигархами. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предложенные критерии "олигархизации" и рассказали, оправдал ли законопроект их ожидания.
Пакет проектов по противодействию "олигархическому влиянию" включает проведение судебной реформы, изменения в антимонопольные законы, введение равных налоговых правил и реформу управления государственными предприятия. Об этом во время пресс-конференции рассказала лидер политической партии "Голос" Кира Рудык.
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