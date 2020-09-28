Без галстука и с чашкой чая: Раду могут перевести на "домашнее" голосование

Усугубление ситуации с пандемией COVID-19 привело к необходимости пересмотреть законопроект №3250, который предусматривает ведение парламентской деятельности удаленно. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Так, парламентарий подчеркнул, что данные меры необходимо тщательно рассмотреть с учетом вирусологической опасности.

" Единственная цель, которая возлагается на этот законопроект, это не потерять в такой критической ситуации возможность деятельности единого законодательного органа... Если какие-либо предложения по нему есть, их можно учесть между первым и вторым чтением", - заметил Стефанчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде принят к рассмотрению законопроект об удаленной работе для населения. В свою очередь, документ вызвал критику у экспертов.

"Запущенный новым парламентом год назад "турборежим" привел к тому, что мы получили огромное количество хаотических движений, – отмечает председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко. – Но по итогам вышло, что работавшая без "турборежима" ВР прошлого созыва приняла даже больше решений. По той простой причине, что не возвращалась к уже принятым (поспешно, непродуманно, с огромным количеством нестыковок) снова и снова".

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