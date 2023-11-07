Арьев опроверг собственное заявление о возможной отставке Залужного

Меньше часа провисел в Фейсбуке пост народного депутата Владимира Арьева о якобы запланированном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Якобы, утверждал парламентарий, министр обороны Рустем Умеров сделал представление в Ставку Верховного главнокомандующего об увольнении Валерия Залужного. Через полчаса нардеп удалил резонансный пост и выступил с его опровержением. Об этом сообщают "Комментарии".

Пост-опровержение от Арьева

"Я снимаю предыдущий пост о представлении в Ставку об увольнении Залужного. Пока из многих других источников говорят, что это не так. Надеюсь, что будет четкое сообщение о том, что никто Залужного увольнять не собирается и что все эти игры закончатся", — заявил нардеп на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что ряд СМИ утверждали о существовании разногласий между командой президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным по тактическим и стратегическим вопросам. Якобы Залужный отрицал необходимость обороны Бахмута, а Офис президента настаивал на этом из-за медийной составляющей. В резонансном материале в Time неназванный представитель Офиса президента обвинил ряд командиров в нежелании выполнять приказы Офиса и идти в наступление. В свою очередь, оппоненты команды Зеленского усмотрели в этом сообщении подтверждение слухов о том, что представители Офиса отдают приказы военным, игнорируя позицию Залужного.



Подозрения по поводу возможных противоречий между Залужным и Зеленским усилились после сообщения об увольнении руководителя ССО. Как стало известно, о своем увольнении он узнал из СМИ, оно не было согласовано с Залужным.

Тем временем, одна страна обещает наложить вето на вступление Украины в ЕС: требуют выполнить ультиматум. Страна член ЕС объявила о готовности блокировать перспективы присоединения Украины к ЕС.

А республиканцы в Сенате США выдвинули условия для поддержки помощи Украине. В Республиканской партии хотят сменить миграционную политику.