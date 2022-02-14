Арахамия рассказал, обсуждалось ли на встрече Зеленского с фракцией переформатирование Минских соглашений

В понедельник, 14 февраля, во время заседания фракции "Слуга народа", куда пришел и Владимир Зеленский, присутствующие не обсуждали вопрос о переформатировании Минских соглашений. Об этом, как сообщает корреспондент портала "Комментарии", рассказал представителям украинских СМИ глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

По его словам, на них оказывается сильное давление в том плане, что должны быть согласованы Минские соглашения в той редакции, как они сейчас есть. Но здесь есть большое разногласие. Это – одно предложение, но в нем главное содержание.

"Мы, как Украина, говорим: мы настаиваем сначала на компоненте безопасности… а потом – какие-то политические компоненты",- отметил руководитель "Слуги народа".

Поэтому позиция украинской стороны неизменна. Мы так и идем, и это объясняем каждому нашему международному партнеру, — отметил Арахамия.

Руководитель парламентского монобольшинства сообщил, что у собравшихся была интересная дискуссия. Некоторые настаивали, что наша страна должна добровольно выйти из Минских договоренностей. По его мнению, это будет не в пользу нашей стране.

"Если Украина выйдет из Минских договоренностей, это автоматически означает, что страны, введшие санкции против России, могут их снять. Если Россия выйдет из Минских договоренностей – это окей", — продолжил нардеп.

Давид Арахамия рассказал, что по озвученной информации военных и разведчиков сегодня не может быть повода для паники.

Политик резюмировал, что хочет успокоить всех украинцев: чтобы они продолжали жить, как жили – нормально и полноценно. Какие-то угрозы возникают, но они могут произойти всегда. Главное, что не возникла такая угроза, как ее сегодня пытаются показать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Слуге народа" рассказали, что будут делать с бежавшими из Украины депутатами .

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