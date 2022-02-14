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Арахамия рассказал, обсуждалось ли на встрече Зеленского с фракцией переформатирование Минских соглашений

Арахамия заявил, что позиция Украины неизменна

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В понедельник, 14 февраля, во время заседания фракции "Слуга народа", куда пришел и Владимир Зеленский, присутствующие не обсуждали вопрос о переформатировании Минских соглашений. Об этом, как сообщает корреспондент портала "Комментарии", рассказал представителям украинских СМИ глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия рассказал, обсуждалось ли на встрече Зеленского с фракцией переформатирование Минских соглашений

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

По его словам, на них оказывается сильное давление в том плане, что должны быть согласованы Минские соглашения в той редакции, как они сейчас есть. Но здесь есть большое разногласие. Это – одно предложение, но в нем главное содержание.

"Мы, как Украина, говорим: мы настаиваем сначала на компоненте безопасности… а потом – какие-то политические компоненты",- отметил руководитель "Слуги народа".

Поэтому позиция украинской стороны неизменна. Мы так и идем, и это объясняем каждому нашему международному партнеру, — отметил Арахамия.

Руководитель парламентского монобольшинства сообщил, что у собравшихся была интересная дискуссия. Некоторые настаивали, что наша страна должна добровольно выйти из Минских договоренностей. По его мнению, это будет не в пользу нашей стране.

"Если Украина выйдет из Минских договоренностей, это автоматически означает, что страны, введшие санкции против России, могут их снять. Если Россия выйдет из Минских договоренностей – это окей", — продолжил нардеп.

Давид Арахамия рассказал, что по озвученной информации военных и разведчиков сегодня не может быть повода для паники.

Политик резюмировал, что хочет успокоить всех украинцев: чтобы они продолжали жить, как жили – нормально и полноценно. Какие-то угрозы возникают, но они могут произойти всегда. Главное, что не возникла такая угроза, как ее сегодня пытаются показать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Слуге народа" рассказали, что будут делать с бежавшими из Украины депутатами .


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